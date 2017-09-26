45-летнего минчанина обвиняют в развращении 6-летней девочки

45-летнего обвиняют в развращении и совершении насильственных сексуальных действий в отношении малолетнего ребенка. Жертвой педофила стала 6-летняя девочка. Об этом TUT.BY рассказали в прокуратуре Минского района.

3 июня этого года, обвиняемый, находясь в одной квартире с девочкой, демонстрировал ей свои половые органы. А через две недели на даче в Минском районе, 45-летний мужчина схватил ребенка, и несмотря на протесты 6-летней девочки, удерживая за лицо и шею, совершил с ней «иные действия сексуального характера».

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям — по ч. 1 ст. 169 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и по ч.3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия в отношении заведомо малолетней) УК Беларуси. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

«Обвиняемый признал вину частично», — рассказала помощник прокурора по Минскому району Марина Фанковская.

В ведомстве также отметили, что 45-летний мужчина работал на одном из столичных заводов. Ранее судим не был.

Обвиняемый заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд.