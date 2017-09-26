В Минской области ликвидировали многотонное самогонное производство

Более 20 тонн суррогатов алкоголя изъято милицией за последние несколько дней на территории Минской области в ходе проведенного комплекса мероприятий.

Сотрудниками милиции Минской области на прошлой неделе в ходе массированных мероприятий выявлено и изъято более 21 тысячи литров суррогатов спиртного, ликвидировано 55 самогонных аппаратов, вес отдельных «броваров» составил сотни килограммов. Всего выявлено 257 правонарушений, связанных с незаконным оборотом спиртного.

















Информация о нелегальных производителях и продавцах алкоголя участковым инспекторам милиции поступала от работников сельсоветов, местных жителей, в ряде случаев подтвердились анонимные обращения.

В Вилейском и Молодечненском районах пресечена противоправная деятельность 5-ти оптовых производителей спиртного.

Так, крупнейшее в республике производство суррогата выявлено сотрудниками Молодечненского РОВД в одном из домов в деревне Схолино, где неработающий владелец одновременно «заварил» 9 тонн самогонной браги, рассчитывая изготовить около тонны самогона. Также мини-завод выявлен участковым инспектором милиции в деревне Вязынка Вилейского района, где местная жительница разместила оборудование в хозпостройке. Изъято более тонны браги и 40 литров самогона.

Для вывоза оборудования милицией привлекалась специальная техника.