В Бресте две подруги покурили марихуану: одна попала в реанимацию, другая - за решетку

В Бресте огласили приговор по обвинению 22-летней жительницы города в склонении к употреблению наркотиков.

8 декабря прошлого года в гости к обвиняемой пришла ее 23-летняя подруга. Как следует из приговора, девушка была по характеру скованной, поэтому хозяйка квартиры предложила ей покурить «травки», чтобы раскрепоститься и стать более общительной. Обвиняемая подготовила для подруги приспособление для курения, показала, как правильно им пользоваться и передала гостье.

После употребления марихуаны девушке стало плохо. Хозяйка предложила ей прилечь, но та решила уйти домой. Через некоторое время к обвиняемой пришли сотрудники милиции. Правоохранители сообщили, что ее подругу увезли в реанимацию больницы с диагнозом: «отравление наркотическим средством».

После инцидента брестчанка уехала в Россию, где ее и задержали по требованию белорусской стороны. В ожидании экстрадиции она провела в российском СИЗО несколько месяцев, затем ее перевели в Беларусь. В общей сложности она провела в заключении шесть месяцев.

«Суд Московского района признал девушку виновной в склонении к употреблению наркотических средств (ч.1 ст. 331 УК) и приговорил к шести месяцам колонии общего режима. При этом суд постановил зачесть обвиняемой в срок отбытия наказания время содержания под стражей», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Таким образом девушку освободили в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.