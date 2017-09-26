Эксперты установили причину смерти девушки, чье тело нашли возле вокзала в столице

Девушка, чье тело нашли месяц назад возле столичного железнодорожного вокзала, умерла от переохлаждения. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Личность погибшей до сих пор не установлена, пишет сайт СК.

Фоторобот погибшей. Изображение с сайта sk.gov.by

Напомним, 25 августа возле «Дружной» в 10 метрах от железнодорожных путей нашли труп девушки . Чуть позже был составлен ее фоторобот.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

«По полученным от экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску сведениям, смерть наступила от переохлаждения. Назначены дополнительные исследования», — сказала Гончарова.

Правоохранители отработали различные версии. В том числе были проверены данные о том, что найденная девушка значится в числе пропавших в ряде регионов России. Однако по состоянию на 27 сентября поступавшая из разных источников информация не подтвердилась. На месте происшествия не было обнаружено ни мобильного телефона, ни документов. Сравнение образцов отпечатков пальцев рук по дактилоскопическим учетам результата не дало.

«Женщина достаточно молода, по всем признакам не вела асоциальный образ жизни. К нам поступил запрос о том, чтобы направлять тело для захоронения как неустановленное лицо. Но вдруг есть шанс, чтобы все же в последний путь ее проводили близкие», — сообщила официальный представитель СК.

Поэтому следствие обращается с просьбой к лицам, узнавшим девушку по изображению, а также располагающим какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8(017) 396−55−76, 8 (029) 675-31-32, 8 (044) 748-69-15, либо позвонить на горячую линию Следственного комитета по телефону 8 (017) 389-50-02.













Приметы погибшей: на вид от 20 до 30 лет, рост 156 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, лицо овальное, волосы темно-русые до 40 см, нос прямой, кончик носа приподнятый, лоб высокий. Особые приметы: на лице веснушки.

Была одета: сарафан длиной выше колена голубого цвета на широких бретелях, кофта матерчатая в полоску на пуговицах марки Dilber, балетки матерчатые, темно-синего цвета, с бантиками, марки Camille.

При ней обнаружены сумка черного цвета из кожзаменителя на комбинированном ремне с металлическими кольцами желтого цвета, в сумке — два тюбика туши для глаз, флакон туалетной воды, расческа, салфетки.