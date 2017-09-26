В Гродно появился первый инфостенд с современной системой навигации для туристов

Информационная стенд по ул. Ожешко является первым из запланированных 15 точек размещения навигационной системы. По словам заместителя начальника отдела образования, спорта и туризма Евгения Ародя, этот проект улучшит навигацию по городу и позволит туристам проще ориентироваться в центральной части, сообщает Блог Гродно s13.



Фото: s13.ru

С одной стороны конструкции размещена полная карта города с точками важными для туристов: достопримечательности, отели, кафе и рестораны, пункты обмена валют, паркинги, туалеты, ж/д и автовокзал. С другой стороны — подробная схема точек, которые расположены в пятиминутной шаговой доступности от точки расположения стенда с описанием на русском и английском языках.

Над визуализацией достопримечательностей работает известный гродненский художник Алесь Суров.



Фото: s13.ru

Также на стендах есть ссылка на информационный портал для туристов и номер единого телефона поддержки гостей города.

Реализация проекта осуществляется при поддержке Гродненской табачной фабрики «Неман». Исполнитель ОДО «Студия Рекламы».



Фото: s13.ru