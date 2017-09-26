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Милиция Могилева не будет наказывать чиновника за то, что тот не пустил журналиста на собрание
27.09.2017 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Милиция объявила о прекращении проверки в отношении сотрудника администрации Ленинского района Могилева Константина Кистенёва, сообщает
29 апреля в здании администрации Ленинского района Могилева состоялось собрание членов гаражного кооператива «Спутник-2008». Члены кооператива пригласили для освещения мероприятия журналиста БелаПАН Владимира Лапцевича, однако представитель районной власти Константин Кистенёв отказался пустить корреспондента в зал. Журналист написал жалобу в Ленинский РОВД, в котором попросил привлечь чиновника к административной ответственности.
Проверку в отношении Кистенёва трижды прекращали, но Лапцевич добивался ее возобновления через суд.
Теперь Владимир Лапцевич получил из Ленинского РОВД письмо за подписью замначальника Юрия Колотилкина, в котором милиция объявила о прекращении проверки в отношении Кистенёва и об истечении сроков привлечения к административной ответственности.
При этом Владимир Лапцевич не может обжаловать данное решение. Для этого ему нужно получить постановление, которое милиция не выдает ему на руки. По его словам, постановление находится в УВД Могилевского облисполкома. Туда журналист обращался, чтобы добиться у руководителя областной милиции Александра Ковальчука правовой оценки действий его подчиненных.
Напомним, замначальника милиции общественной безопасности Сергей Волков и участковый инспектор Александр Шмаенков в ходе проверки указали в материалах дела, что опрашивали Лапцевича и нескольких свидетелей по поводу произошедшего в здании администрации Ленрайона. По словам Лапцевича, этого не было.
— На прошлой неделе мне даже позвонили, начали спрашивать, что именно происходило тогда с Кистенёвым. Причем пытались выстроить ситуацию таким образом, будто он всего лишь не пустил меня на собрание, которое не состоялось. Я же им объяснил, что собрание не состоялось из-за того, что люди начали возмущаться его действиями в отношении меня, — пояснил Лапцевич.
Он считает, что милиция пытается выгородить чиновника, так как в УВД сообщают, что постановление находится уже в РОВД, а в райотделе отсылают в УВД.
Правозащитник Борис Бухель называет происходящее саботажем:
— Милиция несколько раз фактически отказывалась исполнить решение суда. Судьи несколько раз прямо указывали, что должны сделать сотрудники РОВД, и каждый раз милиция уклонялась от этого. Мне кажется, тут очевидно каждому, что чиновника пытались вывести из-под удара всеми доступными способами. И похоже, что это получилось.
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В РОВД пояснили, что проверка в отношении чиновника прекращена, а срок привлечения к административной ответственности истек.
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