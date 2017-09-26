﻿ Жена белоруса, которого зарезали в Турции: "Страховая отказывается оплачивать перевозку тела". 21.by
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Жена белоруса, которого зарезали в Турции: "Страховая отказывается оплачивать перевозку тела"

27.09.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY обратилась Юлия Г. — супруга белоруса, которого Бреста">зарезал турецкий бармен. По словам женщины, компания Белкоопстрах, где они страховались, отказывается проплачивать перевозку тела Виктора. «Говорят, им нужна судебно-медицинская экспертиза, — в отчаянии рассказывает Юлия. — А она будет готова только через два месяца».


Фото с сайта tripadvisor.ru

Напомним, 23 сентября в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса бармен зарезал жителя Бреста Виктора Г. По информации турецких СМИ, белорус, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у бармена в отеле еще спиртного, а тот утверждал, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, и 17-летний бармен нанес туристу удар ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали смерть. Родные погибшего рассказывают о случившемся чуть иначе. По их версии, после спора, который возник между Виктором и барменом, мужчина развернулся, чтобы уйти, «прошел буквально пять метров, и один из барменов схватил кухонный нож и ударил его в бок». К тому же, по словам родственников, бар не был закрыт.

Юлия с сыном пока в Турции, но уже в четверг они вылетают домой. Когда в Беларусь доставят тело ее мужа, женщина не знает.

— В страховой нам объяснили, пока нет судебно-медицинской экспертизы, платить за доставку тела в Беларусь они не будут, — рассказывает Юлия. — А экспертиза делается два месяца. Как вариант мне предложили: они платят, а я подписываю бумагу о том, что все затраты им верну. Я отказываюсь. Моему ребенку три года, мне его поднимать, как я смогу с ними расчитаться?

— А о какой сумме идет речь?

— Я не знаю, но для примера мне сообщили: доставка тела из Украины в Беларусь стоит 15 тысяч долларов. Думаю, дорога из Турции обойдется гораздо дороже.

С Юлией постоянно работают сотрудники посольства Беларуси в Турции. Но пока, говорит вдова, не получается решить ситуацию.

— В компании говорят, вопросы возникли из-за того, что ваш супруг был пьян.

— Понимаете, дело уже не в том, был у него алкоголь в крови или нет, — продолжает Юлия. — Он же не сам себя ранил, а потом обратил в больницу за помощью. Его не убили в пьяной потасовке. На Виктора напали с ножом со спины, он скончался от ранения. Все это есть в документах. И какая тогда разница, был в его крови алкоголь или нет? Он умер, и его нужно доставить домой.

Путевку семья покупала у украинского туроператора. Поэтому, говорит Юлия, у ее супруга было две страховки — белорусская и украинская.

— Украинская сторона готова взять на себя расходы по транспортировке, а компании нашей страны нет.

В компании «Белкоопстрах» TUT.BY пояснили: для принятия решения о репатриации были запрошены необходимые медицинские документы, документы из полиции, а также информация о том, находился ли мужчина в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения

— Согласно правилам страхования от несчастных случаев и болезней во время поездки за границу, не признаются страховыми случаями и не оплачиваются расходы, связанные со смертью или травмами застрахованного человека, если в момент наступления смерти или получения травм он находился в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, — пояснили в компании.

В первичных документах, которые компания получила 26 сентября, этих сведений не было.

— Сегодня мы рассматриваем различные варианты репатриации, ее срок от 3 до 10 дней.

 
Теги: Брест
 
 
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В редакцию TUT.BY обратилась Юлия Г. - супруга белоруса, которого зарезал турецкий бармен. По словам женщины, компания Белкоопстрах, где они страховались, отказывается...

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