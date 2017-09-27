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Поиски Максима Мархалюка: обследование болот не дало результата

27.09.2017 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Обследование заболоченной местности Беловежской пущи в поисках пропавшего десятилетнего Максима Мархалюка, которое прошло в среду, не дало результатов.

Поиски Максима Мархалюка: обследование болот не дало результата
© Sputnik/
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"К сожалению, сегодняшние поиски пропавшего мальчика результатов не дали", — говорится в сообщении пресс-службы УВД Гродненской области.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что сегодня будут обследованы четыре квадратных километра преимущественно заболоченной местности. В поисковых мероприятиях вместе со спасателями приняли участие около 300 сотрудников милиции.

Максим Мархалюк не вернулся домой 16 сентября — в тот же вечер начались его поиски, которые продолжаются до сих пор.

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Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика, следователи отрабатывают все версии происшествия. Основной версией является то, что ребенок потерялся в лесу, однако позже появилась информация о том, что Максим мог убежать из дома и планировал свой побег уже не один год.

 
Теги: Минск
 
 
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В поисковой операции в среду вместе со спасателями участвовало около 300 сотрудников МВД.

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