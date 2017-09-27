Поиски Максима Мархалюка: обследование болот не дало результата

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Обследование заболоченной местности Беловежской пущи в поисках пропавшего десятилетнего Максима Мархалюка, которое прошло в среду, не дало результатов.

"К сожалению, сегодняшние поиски пропавшего мальчика результатов не дали", — говорится в сообщении пресс-службы УВД Гродненской области.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что сегодня будут обследованы четыре квадратных километра преимущественно заболоченной местности . В поисковых мероприятиях вместе со спасателями приняли участие около 300 сотрудников милиции.

Максим Мархалюк не вернулся домой 16 сентября — в тот же вечер начались его поиски, которые продолжаются до сих пор.

Соседи Мархалюков: Максим планировал побег с семи лет>>

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика, следователи отрабатывают все версии происшествия. Основной версией является то, что ребенок потерялся в лесу, однако позже появилась информация о том, что Максим мог убежать из дома и планировал свой побег уже не один год.