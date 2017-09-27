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Поиски Максима Мархалюка: обследование болот не дало результата
27.09.2017 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Обследование заболоченной местности Беловежской пущи в поисках пропавшего десятилетнего Максима Мархалюка, которое прошло в среду, не дало результатов.
"К сожалению, сегодняшние поиски пропавшего мальчика результатов не дали", — говорится в сообщении пресс-службы УВД Гродненской области.
Ранее правоохранительные органы сообщали, что сегодня будут обследованы
Максим Мархалюк не вернулся домой 16 сентября — в тот же вечер начались его поиски, которые продолжаются до сих пор.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика, следователи отрабатывают все версии происшествия. Основной версией является то, что ребенок потерялся в лесу, однако позже появилась информация о том, что Максим мог убежать из дома и планировал свой побег уже не один год.
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В поисковой операции в среду вместе со спасателями участвовало около 300 сотрудников МВД.
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