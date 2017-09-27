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Журналиста в один день судили в Жлобине и Петрикове за незаконное изготовление продукции СМИ

27.09.2017 23:14 — Новости Общества | Tut.by  
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27 сентября сразу в двух райцентрах Гомельской области — в Петрикове и Жлобине — состоялись суды по административным протоколам, составленным милицией в отношении гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского.

В обоих случаях его обвинили в незаконном изготовлении продукции СМИ (статья 22.9 КоАП), что выражалось в «сотрудничестве с телеканалом „Белсат“ без аккредитации в МИД». Жуковский на судах не присутствовал и узнал лишь об итогах рассмотрения дел. Так, суд Жлобинского района наказал его штрафом в 26 базовых величин, суд Петриковского района — 40 базовых величин. Аналогичное наказание получил по решению суда Петриковского района и коллега Жуковского, журналист-фрилансер Андрей Толчин.

В Петриковском районе фрилансеры снимали видео об острых проблемах жителей деревни Мышанки и судьбе зданий бывшего военного городка. В Жлобине они по просьбам местных жителей снимали видео о социальных проблемах и бездействии местной власти.

Жуковский неоднократно наказывался судом штрафами за «незаконное изготовление продукции СМИ». Общая сумма штрафов с начала года превысила 7 тысяч рублей.

В Жлобине журналиста судили две недели назад, 11 сентября. По статье 22.9 КоАП суд наказал его штрафом в 24 базовые величины. После суда Жуковского тут же пригласили в Жлобинский РОВД для составления нового протокола по ст. 22.9 КоАП.

Андрей Толчин писал на своей странице в «Фейсбуке», что его заочно судили в Мозыре, о чем он узнал только из исполнительного листа, где говорилось о его «долге» казне в 50 базовых величин. Журналист-фрилансер утверждает, что он не получал повестки в суд, не был извещен о результатах рассмотрения дела. Штраф, очевидно, был видом наказания суда за нарушение статьи 22.9 КоАП.

 
 
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В Петриковском районе фрилансеры снимали видео об острых проблемах жителей деревни Мышанки и судьбе зданий бывшего военного городка. В Жлобине они по просьбам...

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