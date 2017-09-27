С началом учебного года в Минске стали активнее обсуждать качество и стоимость школьного питания. Мы решили посмотреть, как готовят еду для учеников, и отправились в столовую одной из столичных школ. Чем кормят детей, почему они не доедают и как в столовых борются с воровством — в материале TUT.BY.





Как устроена кухня школьной столовой

Просто так в школьную столовую не попадешь, поэтому за помощью мы обратились в главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, которое курирует школьное питание в столице. Нам предложили посмотреть пищеблок в СШ № 23 в Сухарево, которая открылась восемь лет назад. Сразу отметим, что мы пришли далеко не в худшее учебное заведение города.

В столовой нас встречает заведующая производством Марина Коршук и рассказывает, что мясо и другие скоропортящиеся продукты сюда привозят каждый день по предварительной заявке.





Продукты разгружаются на рампе. Сразу возле нее находится холодильная камера для сырой продукции вроде яиц или овощей. Чуть дальше — холодильник для готовой продукции вроде молока, колбасы или консервов.





«За сроками годности я лично веду контроль. Сроки также проверяет и комиссия по питанию», — говорит завпроизводством.

Рядом находится цех первичной обработки овощей, где их моют и чистят перед отправкой на кухню. Чуть дальше по коридору — комната сыпучих продуктов вроде круп, соли и сахара.





«Все укомплектовано термометрами, весами», — добавляет Марина Коршук, и мы заходим в мясной цех.





Охлажденное мясо здесь получают каждый день вечером, оставляют в холодильнике, и утром повар начинает с ним работать. Например, фарш для сегодняшних тефтелей, которые дают на обед, начали делать в 9.30, и к 10 он уже был готов.

— Срок реализации фарша — 6 часов. Поэтому каждый час мы его не крутим, а готовим к каждой переменке из готового, который храним в холодильнике.





Заходим на кухню. Сейчас тут готовятся как минимум тефтели и борщ. Также здесь делают сосиски в тесте, пирожки и беляши.

— Например, сосиски в тесте делают лишь два раза в неделю и продают только в буфете. Отварная сосиска дается раз в две недели на завтрак.











Кроме того, в холодильнике на кухне также стоят банки с небольшим количеством каждого блюда, которое есть сегодня в меню. Это делается для того, чтобы в случае того же отравления дать эти образцы для лабораторного исследования.





Сколько стоит школьный обед и почему дети съедают не все

Сегодня на обед в школе было три комплекса на выбор. Первый стоит 2,28 рубля и в него входят бутерброд с филеем, омлет, какао с молоком, хлеб и зефир. Второй обойдется в 2,33 рубля и он состоит из салата из огурцов, морковки и горошка, борща со сметаной, свиных тефтелей с соусом, перловки, киселя, хлеба и зефира. Третий комплекс стоит 2,42 рубля и в него входят салат «Белоснежка», котлета «Несвиж», макароны, кисель и хлеб.





Это те комплексы, за которые платят сами родители. Бесплатное же питание в минских школах получают все дети 1−4-х классов и льготники с 5 по 11-й классы. За бюджетные деньги детям дают на обед сегодня следующее: салат из огурцов, морковки и горошка, борщ со сметаной, свиные тефтели с соусом, перловку, кисель и хлеб. Стоит такой набор от 1,93 до 2,18 рубля в зависимости от возраста ученика. Как видим, бесплатно детей кормят на обед не намного хуже.

В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома говорят, что цена на обеды не меняется уже несколько лет и не превышает 2,5 рубля. Максимальная торговая надбавка для этих блюд составляет 15%, максимальная наценка — 40%. В итоге, та же котлета «Несвиж» в школьной столовой стоит 1,76 рубля за 90 грамм, тефтели с соусом в пропорции 100 на 50 грамм — 1,03 рубля. Это дешевле, чем в студенческой столовой или в столовой, наверное, любого предприятия города.





Пробуем омлет и котлеты. На наш взгляд все вкусно, нежирно и не пережарено.

Но некоторые дети это не едят и несут мимо нас тарелки с недоеденными котлетами. Достаточно и таких, кто съел все макароны и даже не тронул «Несвиж». Для взрослого это удивительно.





Сотрудники столовой и главного управления потребительского рынка объясняют такую ситуацию рядом причин: от семейных традиций до психологии, когда дети повторяют за тем, кто не ест. От родителей же часто можно услышать простой аргумент: «невкусно, поэтому и не едят».

— Причин масса и обобщать нельзя. У нас любой родитель может прийти и попробовать еду в столовой. Мы говорим: придите, попробуйте и тогда дайте комментарий. Есть у нас родители, которые приводят детей и сами здесь едят за деньги.

Кроме того, некоторым детям эта еда может быть непривычной из-за отсутствия приправ или супов на мясе, которые запрещены для питания в школах.

— Как пищеблоки мы отвечаем за то, чтобы питание было здоровым и безопасным. А вкусовые качества у всех разные. У нас нет никаких специй: только соль и лавровый лист.

Как в столовой пресекают воровство

По словам Марины Коршук, в их школе в среднем дети не съедают около 20% приготовленного. Нетронутыми остается примерно по пять котлет из около двухсот, говорит она. Интересуемся, что потом делают с этими котлетами.

— Как правило, это собирается в специальные емкости для отходов. Но запретить забрать [работникам еду из этих емкостей] я не могу, хотя мы стараемся это пресекать. Но в любом случае, на кухню это точно не возвращается.





С точки зрения морали нет ничего плохого в том, что работники забирают домой не съеденные детьми котлеты. Но тут важен другой момент. Например, проверки Комитета госконтроля в этом году показали , что в некоторых столовых Беларуси детям не докладывают еду. Куда уходит недополученное учениками — вопрос.

Поэтому интересуемся, как в 23-ей школе контролируется то, чтобы повар не сделал вместо 50 котлет 53 и не забрал эти три домой. Как оказалось, на кухне котлеты никто не пересчитывает.

— Для котлет определенного выхода, нужен определенный процент мяса. И если ты положишь меньше, то и выход получится меньше. Да, можно сделать больше котлет, но для этого у нас есть бракеражная комиссия, которая взвешивает каждое блюдо.

Эта комиссия работает в столовой весь день и состоит из четырех человек.

— Мы берем порции со стола, взвешиваем и сравниваем с данными в меню. Если вес порции не совпадает, то мы берем тарелку и взвешиваем отдельно каждый продукт. Но у нас в школе все продукты которые мы получаем используются по назначению, — рассказывает представитель комиссии.

Завпроизводством же говорит, что ее столовую постоянно проверяют и другие службы.

— Вчера в 15.10 к нам пришла санстанция и ушла в шестом часу вечера. А сегодня они придут повторно.