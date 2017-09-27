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Витеблян приглашают обсудить проект строительства зала для прыжков на батуте
28.09.2017 07:22 — Новости Общества | Tut.by
С 16 октября по 9 ноября в областном центре пройдет общественное обсуждение проекта строительства специализированного зала для прыжков на батуте.
Участок, где собираются строить здание, находится на свободной от застройки территории в центре города — вблизи пересечения проспектов Московский и Победы.
Заказчик объекта — «УКС Витебского облисполкома». Разработчик проекта — «Институт Витебскгражданпроект».
Экспозицию графических и текстовых материалов разместят с 16 по 30 октября на третьем этаже предприятия «УКС города Витебска» по адресу: ул. Шубина, 5. В этом же здании, в холле на первом этаже, в 10 часов утра 18 октября состоится презентация проекта. Контактный телефон: +375 212 47−13−44.
Замечания и предложения по проекту можно до 9 ноября оставлять в журнале в приемной отдела архитектуры и градостроительства горисполкома, а также направлять в письменном виде либо по электронной почте на адрес: vitebskarh@tut.by с пометкой «общественное обсуждение».
Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассмотрят на областном архитектурно-градостроительном совете до 24 ноября.
Ознакомиться с материалами проекта можно также на сайте горисполкома и в отделе архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Шубина, 5, в рабочее время с 8.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00.
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Участок, где собираются строить здание, находится на свободной от застройки территории в центре города - вблизи пересечения проспектов Московский и Победы.
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