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Витеблян приглашают обсудить проект строительства зала для прыжков на батуте

28.09.2017 07:22 — Новости Общества | Tut.by  
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С 16 октября по 9 ноября в областном центре пройдет общественное обсуждение проекта строительства специализированного зала для прыжков на батуте.


Участок, где собираются строить здание, находится на свободной от застройки территории в центре города — вблизи пересечения проспектов Московский и Победы.

Заказчик объекта — «УКС Витебского облисполкома». Разработчик проекта — «Институт Витебскгражданпроект».

Экспозицию графических и текстовых материалов разместят с 16 по 30 октября на третьем этаже предприятия «УКС города Витебска» по адресу: ул. Шубина, 5. В этом же здании, в холле на первом этаже, в 10 часов утра 18 октября состоится презентация проекта. Контактный телефон: +375 212 47−13−44.

Замечания и предложения по проекту можно до 9 ноября оставлять в журнале в приемной отдела архитектуры и градостроительства горисполкома, а также направлять в письменном виде либо по электронной почте на адрес: vitebskarh@tut.by с пометкой «общественное обсуждение».

Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассмотрят на областном архитектурно-градостроительном совете до 24 ноября.

Ознакомиться с материалами проекта можно также на сайте горисполкома и в отделе архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Шубина, 5, в рабочее время с 8.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00.

Напомним, как сообщил губернатор Николай Шерстнев, решение о строительстве Дворца батута приняли после победы витебского спортсмена Владислава Гончарова на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Начнется строительство в 2018 году. В архитектурном плане, как уверяют власти, здание будет великолепным, оно украсит город.

 
Теги: Витебск
 
 
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Участок, где собираются строить здание, находится на свободной от застройки территории в центре города - вблизи пересечения проспектов Московский и Победы.

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