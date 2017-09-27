Доброе утро!

Вы, кстати, делаете зарядку после пробуждения? Или относите физическую активность на вечер? Тогда и вам бы точно понравилось в новом столичном круглосуточном бассейне — а пока вот кого мы встретили там в 23.05 .





ВАЖНОЕ

В Беловежской пуще двенадцатый день продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка . Основная версия остается прежней — мальчик заблудился в лесу, но уже активно отрабатывают и другие версии. Вся территория, где бы мог находиться ребенок, отработана. Но страна продолжает верить!

Нацбанк снова снижает ставку рефинансирования — и вот на сколько . Инфляция-то продолжает замедляться!

Кстати, о финансах. Милиция раскрыла древний подпольный банкинг, который процветал в белорусской столице: в Минске задержали участников международной сети «хавала». Что это такое — рассказываем здесь .

Во время визита в Минск Рамзан Кадыров пообщался с журналистами белорусских государственных СМИ. И уже есть видео беседы: в ней глава Чечни не стесняясь, навешивал ярлыки на западных и прозападных политиков. Запись не очень хорошего качества, поэтому нам пришлось самим выбрать для вас главные мысли .

В футбольной Лиге чемпионов сыграли российский ЦСКА под руководством нашего Гончаренко и английский «Манчестер Юнайтед». Ну-у-у-у, что сказать: Виктор Михайлович переживал разгромы и покруче …





Вокруг независимости курдов предсказуемо разгорается скандал — пока локальный. Ирак заявил, что «не намерен обсуждать результаты референдума» и собирается забрать у курдов нефть и аэропорты: «Если они хотят вести переговоры, то пусть отменят результаты голосования».

ПОПУЛЯРНОЕ

А вы давно были в ночном клубе? Нет-нет, не на Зыбицкой в баре выпивали с друзьями, а именно в клубе? Мы тоже давно, да. Но вот решили сходить в некогда популярный «DoZaRi» — посмотреть, что там сейчас происходит .





Видели когда-нибудь дом с самым красивым балконом Минска ? Он на Мясникова. До 1939 года в этом мезонине жил белорусский писатель Янка Мавр. Тут родилась его младшая дочь Наталья, ставшая впоследствии невесткой Якуба Коласа. Рассказываем, какие страсти в этом доме и его дворе бушевали тогда и как живется в нем сейчас.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Сегодня же у нас в Борисове Большой Футбол: БАТЭ сыграет с «Арсеналом»! Давайте вечером вместе болеть за наших! Вот здесь рассказываем, как фанаты встречали в Минске лондонских футболистов («Понимаете, мы этого ждали всю жизнь. По эмоциям визит „Арсенала“ в Минск можно сравнить разве что с рождением сына»), вот здесь — что думает Арсен Венгер о нашем Александре Глебе , который, напомним, хотел сыграть за БАТЭ в этом матче, но получил отказ, здесь — готов ли БАТЭ к поединку, а тут — как другие именитые клубы приезжали в Беларусь: что ели, пили, покупали в качестве сувениров.

В Минск приезжала писательница и сценарист Людмила Улицкая . Мы побывали и на автограф-сессии в «Академкниге», и на творческой встрече во Дворце искусств, где собралось более 200 человек. Очень интересная личность! «Я терпеть не могу политику… В ситуации любой борьбы свое место я вижу местом наблюдателя. Я не хочу быть ни победителем, ни побежденным ни в какой борьбе. Мне интересно смотреть. Но жизнь постоянно предъявляет такие вопросы, на которые ты не можешь ответить: «Пошли вы, ребята, лесом».





А вот очередное воплощение американской мечты: рассказываем, как парень из Бреста сам выучился программированию и попал в телекомпанию HBO в Нью-Йорке на очень неплохую позицию. Действительно классная мотивирующая история, заходите !

Ну, а напоследок обязательно посмотрите самый сексуальный музыкальный клип всех времен.

Все новости среды, 27 сентября

Кстати. Родители, сегодня расскажем, как готовят еду для ваших детей в школьной столовой — и почему они не доедают. Оставайтесь с нами!

Ваша редакция