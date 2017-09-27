|
Ожидание Большого Футбола, мысли Кадырова и Улицкой, ночь в "Дозари" и бассейне - все за вчера
28.09.2017 07:13 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Вы, кстати, делаете зарядку после пробуждения? Или относите физическую активность на вечер? Тогда и вам бы точно понравилось в новом столичном круглосуточном бассейне —
ВАЖНОЕ
В Беловежской пуще двенадцатый день
Нацбанк снова снижает ставку рефинансирования — и вот
Кстати, о финансах. Милиция раскрыла древний подпольный банкинг, который процветал в белорусской столице: в Минске задержали участников международной сети «хавала». Что это такое —
Во время визита в Минск Рамзан Кадыров пообщался с журналистами белорусских государственных СМИ. И уже есть видео беседы: в ней глава Чечни не стесняясь, навешивал ярлыки на западных и прозападных политиков. Запись не очень хорошего качества, поэтому нам пришлось самим
В футбольной Лиге чемпионов сыграли российский ЦСКА под руководством нашего Гончаренко и английский «Манчестер Юнайтед». Ну-у-у-у, что сказать: Виктор Михайлович переживал
ПОПУЛЯРНОЕ
А вы давно были в ночном клубе? Нет-нет, не на Зыбицкой в баре выпивали с друзьями, а именно в клубе? Мы тоже давно, да. Но вот решили сходить в некогда популярный «DoZaRi» — посмотреть,
Видели когда-нибудь
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Сегодня же у нас в Борисове Большой Футбол: БАТЭ сыграет с «Арсеналом»! Давайте вечером вместе болеть за наших! Вот здесь рассказываем,
А вот очередное воплощение американской мечты: рассказываем, как парень из Бреста сам выучился программированию и попал в телекомпанию HBO в Нью-Йорке на очень неплохую позицию. Действительно классная мотивирующая история,
Ну, а напоследок обязательно посмотрите
Кстати. Родители, сегодня расскажем,
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кстати. Родители, сегодня расскажем, как готовят еду для ваших детей в школьной столовой - и почему они не доедают.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии