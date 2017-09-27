Суд по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ отложили для проведения комплексной экспертизы

Разбирательство по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ отложено. Об этом сообщили TUT.BY в пресс-службе Брестского областного суда.





26 сентября Брестский областной суд вынес постановление о назначении комплексной строительно-технической, экономической экспертизы. Ее проведут эксперты Главного управления технических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз.

До получения результатов экспертизы рассмотрение дела было решено отложить. Судебные баталии по делу о взрыве на строящейся Лунинецкой ТЭЦ продолжаются с 20 июня. На скамье подсудимых оказались генеральный директор РУП «Брестэнерго» Сергей Леоновец, два сотрудника предприятия и первый заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей Машкович, который ранее работал главным инженером «Брестэнерго».

Энергетикам предъявлено обвинение в бездействии должностного лица, повлекшем тяжкие последствия, и причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 425 УК). Двое также обвиняются в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427 УК) — по данным следствия, они внесли заведомо ложные сведения в акт готовности оборудования и систем защиты котла, что позволило приступить к пусконаладочным работам.

Трагедия, из-за которой предстали перед судом четверо руководителей, произошла 26 августа 2014 года. Во время пусконаладочных мероприятий на строящейся Лунинецкой ТЭЦ произошел взрыв, который унес жизнь рабочего, телесные повреждения получили еще два сотрудника. Материальный ущерб составил 21 миллиард 665 миллионов 49 тысяч 47 неденоминированных рублей (почти 2,1 миллиона долларов по курсу Нацбанка Беларуси на день трагедии. — Прим. TUT.BY), или 144 тысячи 433 базовых величины (в 2014 году размер базовой составлял 150 тысяч рублей. — Прим. TUT.BY).