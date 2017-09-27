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В Бресте каштаны перепутали времена года и зацвели

28.09.2017 07:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте в конце сентября зацвели каштаны. Природное явление повторяется в областном центре от осени к осени. И каждый год удивленные очевидцы задаются вопросом: чудо или аномалия? Оказывается, не то и не другое, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: БЕЛТА

Ученые факт расценивают как штатную ситуацию и объясняют появление «ажурных» свечек на фоне сухих листьев особым географическим положением брестского региона. Ничего сверхъестественного: среднегодовая температура на юге страны примерно на пять градусов выше, чем на севере. А световой день сентября равен майскому. Продолжает тему доцент кафедры ботаники и экологии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Сергей Зеркаль:

— Причин несколько. Достаточное количество влаги: недели две шли обильные дожди, сейчас потеплело. Как в народе называют, бабье лето.

Полюбоваться внеурочным цветением каштанов в Бресте приходите, например, на проспект Машерова. Ученые не исключают, что сейчас, в теплую погоду, в регионе вполне есть шанс увидеть, как по второму кругу зацветут и вишня, и черешня, и слива, и абрикос, и груша.

 
Теги: Брест
 
 
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Ученые не исключают, что сейчас, в теплую погоду, в регионе вполне есть шанс увидеть, как по второму кругу зацветут и вишня, и черешня, и слива, и абрикос, и груша.

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