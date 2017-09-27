ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый этап реконструкции брестского аэропорта планируется завершить к ноябрю

28.09.2017 07:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первый этап реконструкции брестского аэропорта планируется завершить к ноябрю. Такая информация прозвучала сегодня в эфире передачи «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

Плановый капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы с целью ее укрепления начался в конце июля. Сейчас там укладывают асфальтобетонное покрытие, расширяют карманы для разворота и улучшают дренажную систему. Последний раз ремонт дорожного полотна аэропорта проводился 30 лет назад, из-за чего Брест не мог принимать целый ряд современных судов.

Как отметил начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» Вадим Губаревич, после ремонта прочность покрытия увеличится почти в два раза. Это позволит принимать в аэропорту новые типы воздушных судов. В следующем году начнется замена светосистемы на более современную и экономичную, а также другие работы.

Кроме того, руководство намерено пересмотреть загруженность аэропорта. Здесь выполняются чартерные авиарейсы в Турцию, Болгарию и Черногорию, а также регулярный, по понедельникам и четвергам, рейс в Калининград. На зиму запланировано начало рейсов в Египет.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ отложили для проведения комплексной экспертизы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика