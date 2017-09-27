Первый этап реконструкции брестского аэропорта планируется завершить к ноябрю. Такая информация прозвучала сегодня в эфире передачи «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

Плановый капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы с целью ее укрепления начался в конце июля. Сейчас там укладывают асфальтобетонное покрытие, расширяют карманы для разворота и улучшают дренажную систему. Последний раз ремонт дорожного полотна аэропорта проводился 30 лет назад, из-за чего Брест не мог принимать целый ряд современных судов.

Как отметил начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» Вадим Губаревич, после ремонта прочность покрытия увеличится почти в два раза. Это позволит принимать в аэропорту новые типы воздушных судов. В следующем году начнется замена светосистемы на более современную и экономичную, а также другие работы.

Кроме того, руководство намерено пересмотреть загруженность аэропорта. Здесь выполняются чартерные авиарейсы в Турцию, Болгарию и Черногорию, а также регулярный, по понедельникам и четвергам, рейс в Калининград. На зиму запланировано начало рейсов в Египет.