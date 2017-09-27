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Спикеры конференции - Meduza, Pornhub, "Эхо Москвы" и другие
28.09.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
10-11 ноября в отеле «Ренессанс Минск» уже в 12-ый раз пройдёт бизнес-конференция «Деловой интернет». Ключевой посыл конференции в 2017 году — «Технологии, которые меняют бизнес». Обновились и секции конференции. 10 ноября потоки «Маркетинг и реклама» и «Медиа» соберут экспертов, управленцев, интернет-маркетологов. 11 ноября поток «Бизнес» приглашает владельцев бизнесов, предпринимателей. Гостей ждут тренды и практические инструменты от спикеров с мировой экспертизой. Не забудьте купить билеты заранее по выгодной цене!
Что меняет бизнес уже сейчас (искусственный интеллект, интернет вещей, VR/AR, Big data и многое другое)?
Лика Кремер — актриса, телеведущая, журналист, глава видеоредакции Meduza, бывший главный редактор журнала «Сноб».
Дмитрий Колодин — General social media and marketing consultant in Russia (Pornhub)/ Digital Jesus (Aviasales ).
Гарретт Джонстон — международный эксперт в области маркетинга, основатель и владелец Macroscope Consulting.
Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы».
Подробная программа находится в разработке. Следите за обновлениями!
Спешите купить билеты на конференцию по ранней выгодной цене.
до 1 октября:
до 1 ноября:
до 10 ноября:
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10-11 ноября в отеле "Ренессанс Минск" уже в 12-ый раз пройдёт бизнес-конференция "Деловой интернет".
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