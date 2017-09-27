10-11 ноября в отеле «Ренессанс Минск» уже в 12-ый раз пройдёт бизнес-конференция «Деловой интернет». Ключевой посыл конференции в 2017 году — «Технологии, которые меняют бизнес». Обновились и секции конференции. 10 ноября потоки «Маркетинг и реклама» и «Медиа» соберут экспертов, управленцев, интернет-маркетологов. 11 ноября поток «Бизнес» приглашает владельцев бизнесов, предпринимателей. Гостей ждут тренды и практические инструменты от спикеров с мировой экспертизой. Не забудьте купить билеты заранее по выгодной цене!

Что меняет бизнес уже сейчас (искусственный интеллект, интернет вещей, VR/AR, Big data и многое другое)?

Как использовать новые инструменты в своей ежедневной работе на примере реальных кейсов? Делиться знаниями и опытом в этом году с вами будут:

Лика Кремер — актриса, телеведущая, журналист, глава видеоредакции Meduza, бывший главный редактор журнала «Сноб».

Дмитрий Колодин — General social media and marketing consultant in Russia (Pornhub)/ Digital Jesus (Aviasales ).

Гарретт Джонстон — международный эксперт в области маркетинга, основатель и владелец Macroscope Consulting.

Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы».

Подробная программа находится в разработке. Следите за обновлениями!

Спешите купить билеты на конференцию по ранней выгодной цене.

До 1 октября действует специальное предложение!

Ближе к событию стоимость участия в конференции будет увеличиваться:

до 1 октября:

- один день: 79,9 BYN

- два дня: 119,9 BYN

до 1 ноября:

- один день: 89,9 BYN

- два дня: 139,9 BYN

до 10 ноября:

- один день: 99,9 BYN

- два дня: 159,9 BYN

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