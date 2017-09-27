Жизнь в деревне Исерно крутится вокруг школы, детского сада, аптеки, амбулатории и единственного магазина. Заведует им Анна Добролет. Несколько лет она мечтала о новой машине для супруга и домечталась до того, что сейчас у ее дома стоит новый Hyundai Creta. «Я выиграла мужу автомобиль! Я выиграла мужу автомобиль! Кто молодец? Я молодец!» — на эмоциях кричала в прямом эфире Анна, когда узнала, что выиграла в очередном туре «Удачи в придачу!» от « Евроопт ». Вместе мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем о том, как сложилась жизнь людей, выигравших в народной игре крупные призы.

«Все предыдущие машины покупали только в кредит»

Из Слуцка в Исерно можно попасть с нескольких сторон. Если ехать с «правильной», дороги будут гладкими и ровными, иначе нужно тормозить у каждой выбоины. С недавней весны семья Добролет использует только «хороший маршрут», особенно если выбирается по делам на парадно-выходной машине.

— Мы бы в жизни автомобиль из салона не купили, — рассказывает Анна и по ходу знакомит со своей семьей. — Старшую дочку Татьяну нужно учить в колледже, младшая Устина подрастает, дом приватизируем. Не до такой роскоши нам сейчас.





Анна встречает нас широкой улыбкой и вопросом в лоб: «Вам котята не нужны?» Шутить в разговоре она будет много, хотя котят предлагает всерьез.

— Вот все время я одна. Муж ушел к соседям, сказал: «Ты выиграла, ты и рассказывай». Хотя ездит на ней только он — мне не доверяет.

В Исерно Анна не коренная — переехала сюда, когда Владимир позвал замуж. Родилась она на Южном Сахалине в семье летчика. Когда ей было 15, вместе с родителями приехала в Беларусь к бабушке, которой нужен был уход.

Сегодня ее «неместность» выдает разве что очень веселый и заводной характер. Кажется, такой и нужен, чтобы работать в центре притяжения всего агрогородка. Анна заведует единственным в Исерно магазином.

— Я продавец с доплатой за заведование. Могу и продавать, и разгружать, и убирать. Делаю все.





Анна уже много лет работает в торговле. Сперва продавала жвачки и сигареты поштучно — когда-то в Слуцке такие «точки» были на гребне экономической волны. Потом перешла на рынок. Там же познакомилась со своим будущим мужем Владимиром.

— Сначала я подружилась с сестрой Вовы, его еще не знала. Помню, будущий свекр сказал: «Вот бы она стала моей невесткой!» Когда познакомилась с Вовой, почему-то была уверена, что стану его женой. Так и получилось. Мы недолго повстречались, месяца полтора всего, и начали жить под одной крышей. Вот уже 19 лет вместе.

Поженилась пара спустя время, когда старшей дочке Татьяне было два года. Впереди замаячила возможность переехать в отдельное жилье — в деревне строили служебные домики. Ради этого Владимир пошел в хозяйство животноводом. За ним последовала и Анна.

— Два года я доила коров, — рассказывает Анна. — Сразу не получалось. До этого видела коров только на картинках. Но втянулась. Нам дали дом. Переехали в него, когда еще свет даже не подключили. Но столько счастья было! Хотя и непросто все складывалось поначалу. Денег на обустройство не хватало, пришлось взять кредит. Спустя год родилась вторая дочка. Стало еще труднее. Но, как видите, и дочки взрослые, и трудности остались в прошлом.





После декрета Анна не вернулась на прежнее место — пошла в местный магазин. Сначала рабочей, потом устроилась в соседнюю деревню на должность продавца. Ходить каждый день приходилось по три километра в одну сторону. Казалось бы: вот она, разумная причина купить авто. Но нет, об этом супруги никогда не думали: обходились велосипедом, скутером и собственными ногами. В ситуацию «вмешалась» мама Анны и чуть не спутала дочке все карты: подарила зятю старые «Жигули». Проездили они недолго, но успели заразить Владимира идеей приобрести автомобиль.

— Сначала муж купил в соседней деревне новые «Жигули». Чтобы вы понимали: велосипед стоил 200 тысяч, а наша «новая» машина — 350. Дверки на ходу открывались и не запирались на замок, но столько счастья было! Помню, поехали мы с друзьями в Минск в гипермаркет. Жена друга говорит: «Вова, почему ты не закрываешь машину?» Муж спокойным голосом отвечает: «Подожди, сейчас все будет». Отходит, громко произносит «пик-пик» и идет дальше, — заливаясь смехом, рассказывает Анна.

«Жигули» со временем Владимир перерос — захотелось чего-то нового. Взяли кредит, приобрели иномарку. Потом другую — снова в долг. После настало время выкупать у хозяйства дом, чтобы стать полноправными владельцами жилья. Так идею о покупке новой машины пришлось отложить на долгие годы, а ездить — на стареньком Fiat.





«У мужа поднялось давление, когда рассказала ему о выигрыше»

— Мне очень хотелось выиграть мужу на день рождения машину. Оно у него раз в четыре года — 29 февраля, — знакомит с предысторией выигрыша Анна. — Обычно два раза в месяц после каждой зарплаты мы ездим в город и основательно закупаемся в «Евроопте». Я знала об игре и целенаправленно хотела машину, поэтому всегда брала товары удачи. Из-за этого с мужем даже ссорились. Едем домой, к примеру, мужа обгоняет крутое авто, он говорит: «Вот бы на таком прокатиться!» Я отвечаю: «Не переживай, муж, будет тебе такое». Он только ругался со мной и просил «не молоть ерунду».

Новое авто Анне принесло… любовь к шоколаду. Женщина пошла в магазин за мороженым, но вместо него купила шоколадку.





— Розыгрыш был шестого мая. А за неделю до этого я пришла на работу с газетой. Показываю коллеге: «Смотри, Старые Дороги получили путевку, а Слуцк почему-то в стороне. Все, на следующей неделе я выиграю машину. Выбирайте цвет».

Анна, конечно, шутила, но то ли сила желания была настолько крепкой, то ли Овен вошел в созвездие Удачи, но женщина действительно выиграла автомобиль. Серебристого цвета, как и хотела.





— Когда мне позвонили сообщить об этом, я была на работе. Сначала подумала, что муж разыгрывает — подговорил кого-то. Потом начала плакать. Затем стала кричать от радости: «Я выиграла мужу машину! Я выиграла мужу машину! Кто молодец? Я молодец!» И станцевала даже.

Мужу Анна сообщать такую новость боялась. Знала о его восприимчивости. В своем расчете не ошиблась. Несмотря на сдержанность, с которой она рассказала о выигрыше, у Владимира поднялось высокое давление.

К слову, новость по агрогородку разнеслась молниеносно. Сразу же начали звонить знакомые и поздравлять. Кто-то делал это искренне, некоторые произносили слова, превозмогая зависть.

— В принципе, большинство обрадовалось. Но не все. Приходили ко мне люди, рассказывали, как меня обсуждают. У многих ведь какая ассоциация? «Работает в магазине, денег немерено, как сыр в масле катается, а тут ей еще и машина». Кто-то говорил: «Вау, это хороший выигрыш». Но я считаю, что самый большой мой приз — это хороший муж и дети. Если у тебя в семье все хорошо, значит, все остальное будет сопутствовать.

Сама я не завистливая. Могу разве что позавидовать худому человеку, который ест и не толстеет. Но материальным благам — никогда. Но что говорить: лес неровный, люди неровные… — завершает Анна народной мудростью.

«Не думал, что смогу выжать из машины 180 километров в час»





За рулем нового Hyundai Creta Анна ездила лишь раз. Говорит, муж не доверяет, да и «механика» ей привычней. Когда Анна садится на место водителя, чтобы сделать снимки, Владимир становится неподалеку и с тревогой смотрит на жену.

— Не ходи перед капотом! — кричит он племяннику. — Еще нажмет не ту педаль и наедет!





Наконец знакомимся с Владимиром. Мужчина отказывается фотографироваться, а разговор по семейной традиции он начинает первым: «Вам котята не нужны?»

— Не верил, что Аня что-то выиграет. Был уверен, что это шутка. Машинами я с детства увлечен. Как и любой мужчина, наверное. Авто нравится. Поначалу думал: объем 1,6 литра — женский, но ошибся. Выжимает 180 километров в час. Продавать не собираюсь, что вы. Машина новая. Лет пять не будем знать с ней никаких проблем.

Вообще, не думал, что когда-нибудь буду ездить на новой машине. Рассчитывал, что максимум куплю десятилетнюю. А тут — такой подарок.

— Эй, муж, помнишь, ты обещал меня на руках носить? — опуская стекло, деловито говорит Владимиру Анна. — Всего один раз такое было.

— У меня почки, — шуткой отмахивается Владимир и уходит к родственникам, которые живут по соседству.

«Главное — чтобы дети нашли свое призвание»

Изменила ли машина жизнь семьи? Кроме комфорта и радости, которые она принесла Добролетам, все осталось на своих местах. Владимир по-прежнему трудится животноводом, Анна, как и раньше, работает в магазине. Жизнь, по их словам, крутится вокруг одной оси «работа — дом, дом — работа».





— И в город ездим. Каждый день, кроме четверга, забираем Устину из Слуцка: туда на занятия гандболом она ездит на автобусе, обратно — на машине с нами. А так — разве что подружка придет на кофе. Или книги возьму почитать: это я люблю. Вот и все развлечения местные. Картошку выкопали, грибов насобирали. Осталось убрать морковку, капусту — и можно зимовать.

— Самый большой выигрыш — семью — вы получили. Мужу машину намечтали. К чему будете стремиться дальше? — интересуемся.

— Самое главное — чтобы у детей все было хорошо. Чтобы отучились и нашли в жизни свое призвание, которое будет нравиться, — как любящая мама, свои самые заветные желания Анна связывает только с детьми. — Мы своими дочками гордимся. Они хорошие дети. Знаю, что в дальнейшем нам не будет за них стыдно.





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