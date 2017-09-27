В Витебской области с 1 октября начнут делать прививки против гриппа

Прививочная кампания должна завершиться до 1 декабря и охватить около 40% населения региона.





Всего планируют вакцинировать против гриппа свыше 480 тыс. жителей Витебщины. Из них более половины (около 260 тыс. человек) — за счет местного бюджета, почти 155 тыс. — республиканского, около 95 тыс. — за средства предприятий и организаций, сообщил главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

Первым делом прививки делают людям из группы высокого риска заражения гриппом. Это дети от 3 до 6 лет, работники учреждений с круглосуточным режимом пребывания, а также сфер здравоохранения, торговли, общепита, транспорта и т.д. Прививка обязательна для малышей от полугода до 3 лет, детей старше 3 лет, имеющих хронические заболевания, пожилых людей старше 65 лет, беременных.

Иммунопрофилактику гриппа будут осуществлять 197 учреждений здравоохранения региона, созданы 219 выездных бригад для работы в сельской местности. Все медучреждения снабжены необходимым количеством препаратов.

В настоящее время используется вакцина «Гриппол плюс» российского производства, которая положительно зарекомендовала себя в предыдущем году, хорошо переносится детьми и взрослыми, не уступает по качеству европейским препаратам (Франция, Нидерланды), которые предлагают на платной основе.

Кампания по вакцинации против гриппа рассчитана так, чтобы организм человека был готов держать удар вирусов во время подъема заболеваемости, а это, как правило, зимние месяцы. Хотя, как утверждают специалисты, уже через одну-две недели после прививки формируется высокоспецифичный иммунитет, который сохраняется до 6−12 месяцев.

Статистика показывает, что люди, сделавшие прививку от гриппа, реже болеют простудными заболеваниями благодаря сформированному иммунитету.

— Анализ предыдущего эпидемического сезона ОРИ и гриппа показывает высокую эффективность предшествующей прививочной кампании. Кроме предупрежденных случаев гриппа и его осложненных форм, удалось предотвратить более 22 тыс. случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии, — сказал Владимир Синкевич.