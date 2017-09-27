На Гомельщине в Полесском радиационно-экологическом заповеднике впервые заметили медведя

Косолапого запечатлела одна из фотоловушек, установленных еще в феврале. Ведущий научный сотрудник отдела экологии и фауны заповедника Валерий Домбровский подтверждает, что медведи здесь действительно встречаются, пишет «СБ Беларусь Сегодня».



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— Лет 15−16 назад их не раз видели лесники. Видимо, тогда они изучали местность. Однако позже количество регистраций следов зверей уменьшилось. А сейчас они снова стали заходить сюда, — рассказал специалист.

По словам ученого, топтыгины живут на украинской стороне, а сюда приходят в поисках корма перед зимней спячкой. На белорусской территории больше возможностей найти провиант, так как после аварии здесь остались заброшенные сады. Также у нас хорошая пойма Припяти, где они могут полакомиться полезной растительностью. Набрав достаточное количество жира, они возвращаются домой.

Загрязненная территория их никак не смущает. На здоровье она не влияет из-за небольшой продолжительности жизни медведей, за которую организм не может накопить серьезную дозу радиации. Поэтому в Полесском радиационно-экологическом заповеднике не исключают, что в обозримом будущем косолапые поселятся здесь на постоянной основе.