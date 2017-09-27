На территории Старого замка вырубили деревья и начали подготовку к реконструкции

В середине сентября у стен Старого замка начались подготовительные работы к проведению реконуструкции комплекса. В плане — усиление фундаментов галереи от дворца до въездной брамы, самой брамы, помещения рядом с ней и оставшихся частей крепостной стены и башни.





Сейчас вокруг замка ставят ограждение, а рабочие уже приступили к подготовительным работам. Так, на территории Старого замка уже спилили все липы.

— Всего спилено 13 деревьев, — говорят рабочие и добавляют, что некоторые старые липы были в аварийном состоянии.











Кстати, проект реконструкции Владимира Бочкова, взятый за основу, вызывает у специалистов сомнения. В свое время Бочков занимался реконструкцией Несвижского замка, и его работа вызвала бурную критику. Архитектор выбрал вариант реконструкции одной из башен, который не соответствовал стилистике замка. В итоге башню пришлось перестраивать.