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На территории Старого замка вырубили деревья и начали подготовку к реконструкции

28.09.2017 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В середине сентября у стен Старого замка начались подготовительные работы к проведению реконуструкции комплекса. В плане — усиление фундаментов галереи от дворца до въездной брамы, самой брамы, помещения рядом с ней и оставшихся частей крепостной стены и башни.


Сейчас вокруг замка ставят ограждение, а рабочие уже приступили к подготовительным работам. Так, на территории Старого замка уже спилили все липы.

 — Всего спилено 13 деревьев, — говорят рабочие и добавляют, что некоторые старые липы были в аварийном состоянии.





Кстати, проект реконструкции Владимира Бочкова, взятый за основу, вызывает у специалистов сомнения. В свое время Бочков занимался реконструкцией Несвижского замка, и его работа вызвала бурную критику. Архитектор выбрал вариант реконструкции одной из башен, который не соответствовал стилистике замка. В итоге башню пришлось перестраивать.

 
 
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В середине сентября около стен Старого замка начались подготовительные работы по реконуструкции комплекса. По плану - усиление фундаментов галереи от дворца во...

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