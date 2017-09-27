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На территории Старого замка вырубили деревья и начали подготовку к реконструкции
28.09.2017 09:25 — Новости Общества | Tut.by
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Сейчас вокруг замка ставят ограждение, а рабочие уже приступили к подготовительным работам. Так, на территории Старого замка уже спилили все липы.
— Всего спилено 13 деревьев, — говорят рабочие и добавляют, что некоторые старые липы были в аварийном состоянии.
Кстати,
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В середине сентября около стен Старого замка начались подготовительные работы по реконуструкции комплекса. По плану - усиление фундаментов галереи от дворца во...
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