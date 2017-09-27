Приборы для экономии тепла есть, а экономии нет. Коммунальный парадокс Могилевской области

Проблемой для Могилевской области оказались приборы для экономии тепла. В регионе лишь около 10% индивидуальных приборов учета тепла в квартирах работают — таковы данные сотрудников Комитета госконтроля по области. Остальные, по сути, служат декорацией.

Умная система поквартирного учета потребляемого тепла в этом доме была предусмотрена еще при строительстве. Индивидуальный счетчик в квартире Евгении Чёрной установлен. За ее же счет. Сейчас его цена как минимум 500 рублей. Но вот только показания с этих счетчиков в жировках жильцов не учитываются.

— Живем более двух лет, за два зимних сезона платили по квитанциям, обычным жировкам. А вот счетчик установили, теперь никто не знает, что с этим делать, — говорит могилевчанка.

Кто сколько потребляет тепла, тот столько и платит. Мария Карпенкова даже не знала, что это за устройство с проводами у нее в коридоре:

— Приходит квитанция — плачу по тарифу. Я не знала, что у нас есть счетчик экономии. Дом теплый, я никогда не включаю на полную мощность. Часто отключаю в начале весны, уезжаю часто зимой. А плачу много.

Более чем в ста домах Могилевской области индивидуальные приборы учета тепла висят, что называется, для красоты. И лишь в 15 домах показания берут в расчет. Когда дома строились, у жильцов не спрашивали, нужны ли им такие чудо-приборы. Вопрос, видимо, риторический, ведь такой индивидуальный подход позволяет экономить семейный бюджет. Но будут ли собственники квартир использовать счетчики, по закону — решать им самим. Причем «за» должны проголосовать жильцы. Сами же должны и заключить договор с фирмой на обслуживание приборов.

В областном управлении ЖКХ даже пытались взять инициативу в свои руки. Но большинство собственников таких квартир не выразили интереса.

— Проводились собрания с жильцами, были опубликованы статьи в прессе. Но сегодня это должны выполнять сами жильцы. Необходима законодательная база, когда появится четкий закон о поставке тепловой энергии индивидуальному потребителю, тогда и будет толк, — считает заместитель начальника управления ЖКХ Могилевского облисполкома Андрей Шулейко.

В целом по стране жильцы чуть более половины домов с индивидуальными приборами учета тепла все-таки смогли оценить их преимущество. Сегодня это особенно актуально, ведь тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут расти. А индивидуальная система регулирования расходов тепла — реальный инструмент для самого человека экономить.

В доме минчанки Янины Тозик индивидуальные приборы учета тепла установили после капитального ремонта. По самым скромным подсчетам, теперь она платит меньше на треть. По данным контролеров, в Могилевской области нет ни одной организации, которая оказывает такую услугу — обслуживание поквартирных приборов учета тепла. А по мнению Министерства жилищного хозяйства, отсутствие богатого выбора предложений объясняется отсутствием спроса.

— Когда появится потребность, то на рынке появятся организации, которые смогут организовать обслуживание и расчеты. В первую очередь, я считаю, что это задача организаций, которые на сегодня являются уполномоченными, которые обеспечивают эти процессы, — сказал начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.

К слову, установка поквартирных счетчиков в домах улучшенной планировки — строительная норма уже с 2010 года. Но почему-то до сих пор экономический эффект никак не могут оценить ни жильцы, ни обслуживающие организации. А только производитель приборов.