Минкульт утвердил проект зон охраны в центре Новогрудка

Министерство культуры утвердило проект зоны охраны ряда историко-материальных ценностей, расположенных в центре Новогрудка. Это предусмотрено постановлением Минкульта от 1 сентября 2017 года № 60, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Общая площадь охранной зоны составляет 14,12 га. На ней находятся руины Новогрудского замка (XIII-XVI веков): башни Щитовки и Костельной, земляные укрепления с остатками оборонительных сооружений. В зону охраны включены также гора Миндовга (XIII век), комплексы Борисоглебского монастыря (XVI-XIX веков) и бывшего монастыря францисканцев (1780−1846), курган Бессмертия Адама Мицкевича (1924−1931), памятник поэту (1992 год) — всего 44 объекта.

Согласно законодательству, на охранной территории запрещено строительство зданий и сооружений, кроме тех, что связаны с содержанием, восстановлением и сохранением историко-культурных ценностей. Здесь также не должно быть рекламных щитов. Под запретом также прокладка инженерных коммуникаций, не связанных с объектами, представляющими историко-культурную ценность.

Кстати, состояние башен Новогрудского замка несколько лет назад оставляло желать лучшего , а то, что осталось от Костельной башни, законсервировать не было возможности. Она находилась в аварийном состоянии. Для Костельной башни использовали специальные реставрационные кирпичи, которые изготовили по настоянию реставратора на горынском заводе. Специалисты законсервировали строение и укрепили его, чтобы башня не сползала вниз.

В апреле нынешнего года земля под замком стала оседать: появилась большая трещина, которая взволновала местных жителей.

Специалисты утверждают, что ничего страшного нет и руины не рухнут вниз, хоть обвал на первый взгляд и выглядит впечатляюще.