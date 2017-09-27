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Минкульт утвердил проект зон охраны в центре Новогрудка
28.09.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Министерство культуры утвердило проект зоны охраны ряда историко-материальных ценностей, расположенных в центре Новогрудка. Это предусмотрено постановлением Минкульта от 1 сентября 2017 года № 60, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Общая площадь охранной зоны составляет 14,12 га. На ней находятся руины Новогрудского замка (XIII-XVI веков): башни Щитовки и Костельной, земляные укрепления с остатками оборонительных сооружений. В зону охраны включены также гора Миндовга (XIII век), комплексы Борисоглебского монастыря (XVI-XIX веков) и бывшего монастыря францисканцев (1780−1846), курган Бессмертия Адама Мицкевича (1924−1931), памятник поэту (1992 год) — всего 44 объекта.
Согласно законодательству, на охранной территории запрещено строительство зданий и сооружений, кроме тех, что связаны с содержанием, восстановлением и сохранением историко-культурных ценностей. Здесь также не должно быть рекламных щитов. Под запретом также прокладка инженерных коммуникаций, не связанных с объектами, представляющими историко-культурную ценность.
Кстати, состояние башен Новогрудского замка несколько лет назад
В апреле нынешнего года земля под замком стала оседать: появилась большая трещина, которая взволновала местных жителей.
Специалисты утверждают, что ничего страшного нет и руины не рухнут вниз, хоть обвал на первый взгляд и выглядит впечатляюще.
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Согласно законодательству, на охранной территории запрещено строительство зданий и сооружений, кроме тех, что связаны с содержанием, восстановлением и...
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