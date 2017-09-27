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Гомельские таможенники изъяли 670 кг контрабандной скумбрии

28.09.2017 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время таможенного досмотра партии товара, следовавшей из Исландии в Беларусь, гомельские таможенники обнаружили 670 кг мороженой скумбрии. В документах товар не значился.


Рыбу изъяли. Предварительная стоимость товара составила около 2 тысяч бел.руб., сообщили в гомельской таможне.

 
 
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Во время таможенного досмотра партии товара, следовавшей из Исландии в Беларусь, гомельские таможенники обнаружили 670 кг мороженой скумбрии. В документах товар не...

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