Гомельские таможенники изъяли 670 кг контрабандной скумбрии

Во время таможенного досмотра партии товара, следовавшей из Исландии в Беларусь, гомельские таможенники обнаружили 670 кг мороженой скумбрии. В документах товар не значился.





Рыбу изъяли. Предварительная стоимость товара составила около 2 тысяч бел.руб., сообщили в гомельской таможне.