Лукашенко предложил организовать в Минске встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского

Президент Беларуси предложил организовать в Минске встречу глав Римско-католической и Русской православной церквей. Об этом Александр Лукашенко заявил 28 сентября на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, сообщает БЕЛТА .



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«Здесь было замечено о результативности встречи Папы Римского и Патриарха Кирилла. Где-то там, далеко на Кубе. Думаю, надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы и Запада, и Востока, Севера и Юга, и всей планеты», — заявил президент.

«Если вы с Православной церковью придете к такому пониманию, я и белорусский народ сделаем все, чтобы вы, ваши руководители, наши руководители — католической и православной церквей — сделали эту встречу в Минске исторической. Подумайте над этим», — предложил Лукашенко.

Напомним, в феврале 2016 года папа Франциск и патриарх Кирилл встретились на Кубе , что стало первой встречей глав двух церквей с XI века.

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