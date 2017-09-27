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Милиция обследует территорию около Нового Двора. Поиски мальчика в Беловежской пуще продолжаются

28.09.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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По информации правоохранителей, на утро 28 сентября Максим Мархалюк не найден. Поиски мальчика продолжаются.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Сегодня с привлечением личного состава Свислочского РОВД, военнослужащих внутренних войск, а также сотрудников отряда милиции особого назначения будет обследовано 6 квадратных километров территории, прилегающей к агрогодку Новый Двор, — сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

На месте продолжают работать волонтеры. Правда, их количество значительно уменьшилось. В среду, 27 сентября, по информации поисково-спасательного отряда «Ангел» было зарегистрировано всего 46 добровольцев.

Также, вечером во вторник ситуационным штабом было принято решение о прекращении активной фазы участия Красного Креста в поисках Максима Мархалюка. Все непродовольственные и часть продовольственных товаров переданы учреждениям школьного и дошкольного образования в Новом дворе, столовой СПК «Новый двор агро». Необходимое продовольствие передано ПСО «Ангел» для продолжения поисков малым количеством волонтеров.

Красный Крест принимал активное участие в поисках мальчика в течение 8 дней. Волонтеры и представители общества участвовали непосредственно в поисковой операции, а также оказывали первую помощь и психосоциальную поддержку, готовили горячее питание и развернули палатки для организации штаба и склада.

При необходимости Красный Крест снова подключится к активным мероприятиям, сообщается в группе в фейсбуке ЧС БОКК Гродно.


Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу.

Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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По информации правоохранителей, на утро 28 сентября Максим Мархалюк не найден. Поиски мальчика продолжаются.

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