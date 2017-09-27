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8-летний мальчик сообщил о "минировании" своей школы в Сухарево

28.09.2017 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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27 сентября в милицию позвонил 8-летний мальчик и сказал, что якобы его школу в Сухарево «хотят взорвать». Теперь за эту шутку придется отвечать родителям, пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что на уроке «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе на улице Панченко учитель рассказывал детям о том, что делать в опасных ситуациях и кому необходимо звонить. На перемене ученики решили проверить эту информацию, набрали с мобильника на 102 и сообщили о минировании школы. Соответствующие службы оперативно прибыли на место, но сказанное не подтвердилось.

Правоохранители выяснили, что в милицию звонил 8-летний ученик. Учитывая возраст мальчика, отвечать за его действия придется родителям.

 
 
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Теперь за его действия будут отвечать родители.

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