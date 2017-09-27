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33-летний донор из Бреста почти год обманывал станцию переливания крови

28.09.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте огласили приговор по обвинению 33-летнего жителя города в мошенничестве.

Мужчина являлся донором и часто в рабочее время сдавал кровь. Он знал, что по закону человеку, сдавшему кровь, предоставляется освобождение от работы в этот день с сохранением среднего заработка. Кроме того донору предоставляется на тех же условиях один день отдыха. Мужчина выходил на работу в эти дни, а затем подделывал справки о предоставляемых днях отдыха за сдачу крови и приносил их в кассу областной станции переливания крови для получения денежной компенсации. С 19 августа 2016 года по 26 июня 2017 года он таким образом завладел 1093 рублями.

В суде обвиняемый вину признал. нанесенный ущерб возместил.

«Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным в мошенничестве и обязал выплатить 60 базовых величин (1380 рублей — TUT.BY) штрафа», — сообщила TUT.BY помощник председателя суда Московского района Бреста Ирина Войтюк.

 
Теги: Брест
 
 
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Махинациями со справками он "заработал" 1093 рубля.

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