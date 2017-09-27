Прокуратура Бреста: чеченца Саламова выслали из Беларуси преждевременно

Органы по гражданству и миграции Ленинского района Бреста поспешили выслать из страны уроженца Чечни Имрана Саламова. Это следует из ответа прокуратуры Бреста, который 26 сентября получили правозащитники Human Constanta.



Фото предоставлено Human Constanta

В письме сообщается, что принудительная высылка Саламова из Беларуси прошла с нарушением 15-дневного срока, отведенного законом на обжалование решения суда об отказе в предоставлении статуса беженца. По результатам прокурорской проверки было вынесено постановление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении трех сотрудников милиции, которые ответственны за преждевременную отправку мужчины на родину.

Имран Саламов приехал в Брест в марте и 8 раз безрезультатно пытался пересечь границу с Польшей. По его словам, он бежал от пыток и преследований на родине.

Вскоре белорусские правоохранители задержали мужчину . Оказалось, управление МВД России по городу Грозный объявило его в розыск якобы за участие в вооруженном формировании. Отдел по гражданству и миграции Ленинского района Бреста принял решение о его задержании и высылке в принудительном порядке

Тогда Саламов обратился с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца в Беларуси, заявляя, что в Чечне его неоднократно пытали, и что он уехал оттуда из-за опасений снова быть подвергнутым пыткам, сообщают правозащитники Human Constanta. На время рассмотрения ходатайства высылка была приостановлена. Отдельно Имран обжаловал решение о высылке.

16 августа суд Ленинского района Бреста отказал Имрану в жалобе на решение о высылке и он обжаловал его в областном суде в установленный законом 10-дневный срок.

Беларусь отказала Имрану в предоставлении статуса беженца и 23 августа он получил это решение. После этого у него было 15 дней на его обжалование, которые истекали 7 сентября. Но 6 сентября, когда адвокат Саламова пришла в изолятор временного содержания, чтобы передать Имрану подготовленную жалобу на решение об отказе в статусе беженца, оказалось, что его выслали накануне, 5 сентября.

Адвокат Имрана Саламова сообщил правозащитникам, что его подзащитного доставили в Грозный. Единственный раз он встретился с защитником и родственниками 11 сентября и с тех пор никто не знает о его местонахождении. Адвоката к нему не допускают, и не объясняют причин. В связи с этим Amnesty International запустили международную кампанию в поддержку Имрана Саламова.