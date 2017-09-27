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Бешеные лисы атакуют Молодечненский район

28.09.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В деревни Городиловского и Полочанскаго сельсоветов пришли четыре бешеные лисицы. В Городиловском сельсовете 27 сентября усыпляли бродячих собак и кошек, пишет kraj.by.


Фото: pixabay.com

В Городиловском сельском совете Молодечненского района действует карантин после того, как две недели назад в деревне Журевичи рыбак на местном пруду убил бешеную лису.

В связи с введенным на месяц в сельсовете карантином, 27 сентября работники предприятия «Коммунальник» выезжали в Журевичи, Березинское и Укропово для усыпления бродячих собак и кошек.

— Около двух недель назад в Журевичах к пруду пришла бешеная лиса со сломанной челюстью. Вела себя очень вяло, неагрессивно. Рыбак, не местный житель, который приехал к нам порыбачить, сапогом придавил ее к земле и убил. Вызвали меня. Я отвез лису на скотомогильник, где отрезал ей голову и отправил ее в Минск, в республиканскую ветеринарную лабораторию на экспертизу. Есть предварительное заключение экспертов о том, что лиса была бешеная, — рассказал заведующий Городиловской участковой ветеринарной лечебницей Николай Щуцкий.

По словам Николая Щуцкого, точное и окончательное заключение о бешенстве эксперты дают через месяц после исследования головного мозга животного. Экспертизу проводят при помощи мышей. Их заражают извлеченным из мозга веществом, смотрят на их поведение и делают выводы.

Николай Щуцкий отметил, что за последние два месяца на территориях Полочанского и Городиловского сельсоветов это был пятый случай, когда лисы идут к людям в населенные пункты.

Два таких визита зафиксированы в Полочанском сельсовете. В одном случае бешеную лису убил на своем подворье хозяин. Во втором — лису загрызли собаки, но тогда бешенство не подтвердилось — животное было здорово.

В Городиловском сельсовете одна бешеная лиса издохла в собачьей будке, вторую застрелили. Третью, в Журевичах, убил рыбак.

По словам Николая Щуцкого, во всех этих случаях контактов больных лис с домашними животными и жителями деревень не было.

Тем не менее карантин в Городиловском сельском совете продолжается. 27 сентября в деревни сельсовета для усыпления бродячих собак и кошек выезжала бригада спецавтохозяйства предприятия «Коммунальник». Сначала заехали в Журевичи, где усыпили двух кошек. Вместе с бригадой была староста деревни Жанна Гелаж.

— Бродячих животных усыпляют специальными шприцами, в которых большая доза снотворного. У нас в Журевичах усыпили двух кошек, потом поехали в Березинское и Укропово. Всего за рейд усыпили шесть собак и двух кошек, — рассказала Жанна Гелаж.

— Трупы усыпленных животных везут в ветеринарную лечебницу на экспертизу. Проверяют на наличие различных инфекций — от кожных, кишечных и лишайных до бешенства. После этого трупы сбрасывают в изолированную бетоном яму Беккари и засыпают специальным раствором для разложения, — пояснил заместитель директора «Коммунальника» по коммунальным вопросам Виктор Макаревич.

 
Теги: Минск
 
 
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В Городиловском сельском совете Молодечненского района действует карантин после того, как две недели назад в деревне Журевичи рыбак на местном пруду убил бешеную...

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