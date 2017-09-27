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Президент сменил ректора БГУ

28.09.2017 13:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил ректором Белорусского государственного университета Андрея Короля, который ранее возглавлял ГрГУ.

Кадровые перестановки глава государства произвел в четверг. Помимо прочего, сменил Лукашенко и ректора главного университета страны.

Новым ректором Белгосуниверситета назначен 44-летний Андрей Король — доктор педагогических наук, который последние четыре года возглавлял Гродненский университет.

Таким образом, Король стал одним из самых молодых ректоров в истории БГУ: в более молодом возрасте на эту должность назначался только Александр Козулин.

На посту главы крупнейшего вуза страны Король сменил 61-летнего академика Сергея Абламейко, доктора технических наук, математика, специалиста по космическим и информационным технологиям.

Именно при Абламейко БГУ попал в десятки международных рейтингов университетов и обогнал по многим показателям ведущие университеты России, Украины, Польши и Литвы. Сегодня Белгосуниверситет входит в список из 500 лучших университетов мира.

Возглавлял ведущий вуз страны академик с осени 2008 года, на этом посту он сменил в свое время Василия Стражева.

 
Теги: Минск
 
 
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Последние девять лет главный университет страны возглавлял академик Сергей Абламейко.

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