Президент сменил ректора БГУ

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил ректором Белорусского государственного университета Андрея Короля, который ранее возглавлял ГрГУ.

Кадровые перестановки глава государства произвел в четверг. Помимо прочего, сменил Лукашенко и ректора главного университета страны.

Новым ректором Белгосуниверситета назначен 44-летний Андрей Король — доктор педагогических наук, который последние четыре года возглавлял Гродненский университет.

Таким образом, Король стал одним из самых молодых ректоров в истории БГУ: в более молодом возрасте на эту должность назначался только Александр Козулин.

На посту главы крупнейшего вуза страны Король сменил 61-летнего академика Сергея Абламейко, доктора технических наук, математика, специалиста по космическим и информационным технологиям.

Именно при Абламейко БГУ попал в десятки международных рейтингов университетов и обогнал по многим показателям ведущие университеты России, Украины, Польши и Литвы. Сегодня Белгосуниверситет входит в список из 500 лучших университетов мира.

Возглавлял ведущий вуз страны академик с осени 2008 года, на этом посту он сменил в свое время Василия Стражева.