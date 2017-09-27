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Пенсионеры на Вилейщине вырастили коноплю высотой в 3,5 метра

28.09.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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80-летний пенсионер и его 75-летняя жена из агрогородка Илья на Вилейщине вырастили на своем участке коноплю.


Как рассказал kraj.by оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Вилейского РОВД Вадим Бурак, 25 сентября ему поступила информация о том, что в агрогородке Илья местные жители занимаются выращиванием конопли.

В этот же день сотрудники Вилейского РОВД выехали на место и обнаружили, что на приусадебном участке семейной пары пенсионеров растет 63 куста конопли. Некоторые из них, по словам Вадима Бурака, достигали высотой 3,5 метра. Общий вес растений составил 31 килограмм.


Оперуполномоченный рассказал, что пенсионеры не смогли объяснить, откуда взяли семена. По их словам, растили для корма курам и не знали, что это запрещено законом.

На хозяина дома был составлен протокол по ст. 16.1 КоАП (Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), за что положен штраф до двадцати базовых величин (460 рублей).

«Ничего уголовного в их действиях мы не нашли», — рассказал Вадим Бурак.


Коноплю сожгли.

 
 
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Пенсионеры не смогли объяснить, откуда взяли семена. По их словам, растили для корма курам и не знали, что это запрещено законом.

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