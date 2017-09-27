Дисциплинарная ответственность и телеграмма Алексиевич. 5 фактов об экс-министре культуры

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Бондаря министром культуры Беларуси. Прежний министр Борис Светлов возглавил ведомство в декабре 2012 года, до назначения был ректором университета культуры. TUT.BY собрал 5 фактов, которыми он запомнился, пока возглавлял культурную отрасль.



Борис Светлов пробыл министром культуры Беларуси больше пяти лет. Фото: TUT.BY

Дисциплинарная ответственность из-за «налога на историю»

Этим летом министра культуры привлекли к дисциплинарной ответственности , хотя как именно его наказали не уточнялось. Причина — так называемый «налог на историю».

Генпрокуратура проверила предпринимательскую деятельность на объектах из списка историко-культурного наследия. Дело в том, что еще 10 лет назад появился указ, который предусматривал создание спецфонда по поддержке культуры и искусства. Арендаторы помещений из списка историко-культурного наследия должны были отчислять 5% от годовой прибыли на восстановление исторических сооружений.

Проверка показала, что «требования законодательства в полной мере не выполнялись», в том числе из-за ненадлежащего контроля со стороны руководства Минкульта и местных исполкомов. По информации Генпрокуратуры, «отчисления носили единичный характер».

«Никакого черного списка музыкантов нет»

— Никакого черного списка музыкантов нет , в министерство никто не звонит из регионов и не спрашивает разрешения, выдавать свидетельство тому или иному коллективу или нет, — сказал Борис Светлов в феврале 2016 года.

Он добавил, что за срывы концертов по каким-то причинам должны отвечать конкретно в учреждениях культуры или местные власти, которые выдают разрешение на концерт.

Высказывания про нобель Алексиевич

В бытность Бориса Светлова министром культуры Беларусь ярко отметилась в мировом культурном контексте. Писательница Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году. Тогда журналисты выясняли у министра, будет ли он смотреть церемонию награждения и как вообще относится к событию.

Светлов сообщил, что Минкульт поздравил Алексиевич телеграммой.

— Мы гордимся, безусловно, тем, что у нас есть лауреат этой премии. А праздновать? Каким образом? Скажите, каким образом, я подумаю, — ответил он на вопрос, будет ли какое-то празднование победы Светланы Алексиевич.

Светлов признался, что знаком с творчеством писательницы еще с тех пор, когда начинал работать в Минкульте в 90-е.

— И тогда все делалось — и фильмы, и книги. Хотя она принадлежит к отряду писателей и чисто формально больше к Министерству информации относилась. Но все публиковалось, фильмы выходили по ее сценарию. В библиотеках книги есть у нас. Какие еще могут быть вопросы о том, что этот человек у нас каким-то образом обижен?





Участие в субботнике в Куропатах

В этом году 25 марта Борис Светлов наводил порядок в Куропатах . Кроме него в том субботнике участвовали представители Федерации профсоюзов Беларуси, «Белой Руси» и БРСМ.

Оптимизация в сфере культуры

Несколько лет министр культуры оптимизировал свою отрасль.

— Оптимизация — это модернизация всей отрасли культуры, переход на более рациональное управление на всех уровнях. В прошлом году аппарат Министерства культуры был сокращен на 25 человек, это более чем на 25%. Сокращение госслужащих продолжится, — отмечал министр в 2014 году.

Главной целью оптимизации в сфере культуры является повышение зарплат работникам отрасли, сообщил министр культуры Беларуси Борис Светлов.

При этом главной целью оптимизации министр культуры назвал повышение зарплат в отрасли.

— Сейчас у сотрудников сферы культуры самые низкие показатели средней заработной платы. Чтобы это положение изменить, проводится в том числе оптимизация. Необходимо избавляться от балласта, который представляют собой невостребованные сооружения и учреждения, — говорил Светлов.

Вспоминаются и цитаты Бориса Светлова о том, что культура должна стать индустрией, способной зарабатывать .