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Дисциплинарная ответственность и телеграмма Алексиевич. 5 фактов об экс-министре культуры
28.09.2017 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Дисциплинарная ответственность из-за «налога на историю»
Этим летом министра культуры
Генпрокуратура проверила предпринимательскую деятельность на объектах из списка историко-культурного наследия. Дело в том, что еще 10 лет назад появился указ, который предусматривал создание спецфонда по поддержке культуры и искусства. Арендаторы помещений из списка историко-культурного наследия должны были отчислять 5% от годовой прибыли на восстановление исторических сооружений.
Проверка показала, что «требования законодательства в полной мере не выполнялись», в том числе из-за ненадлежащего контроля со стороны руководства Минкульта и местных исполкомов. По информации Генпрокуратуры, «отчисления носили единичный характер».
«Никакого черного списка музыкантов нет»
— Никакого
Он добавил, что за срывы концертов по каким-то причинам должны отвечать конкретно в учреждениях культуры или местные власти, которые выдают разрешение на концерт.
Высказывания про нобель Алексиевич
В бытность Бориса Светлова министром культуры Беларусь ярко отметилась в мировом культурном контексте. Писательница Светлана Алексиевич
Светлов сообщил, что Минкульт поздравил Алексиевич телеграммой.
— Мы гордимся, безусловно, тем, что у нас есть лауреат этой премии. А праздновать? Каким образом? Скажите, каким образом, я подумаю, — ответил он на вопрос, будет ли какое-то празднование победы Светланы Алексиевич.
Светлов признался, что знаком с творчеством писательницы еще с тех пор, когда начинал работать в Минкульте в 90-е.
— И тогда все делалось — и фильмы, и книги. Хотя она принадлежит к отряду писателей и чисто формально больше к Министерству информации относилась. Но все публиковалось, фильмы выходили по ее сценарию. В библиотеках книги есть у нас. Какие еще могут быть вопросы о том, что этот человек у нас каким-то образом обижен?
Участие в субботнике в Куропатах
В этом году 25 марта Борис Светлов
Оптимизация в сфере культуры
Несколько лет министр культуры оптимизировал свою отрасль.
— Оптимизация — это модернизация всей отрасли культуры, переход на более рациональное управление на всех уровнях. В прошлом году аппарат Министерства культуры был сокращен на 25 человек, это более чем на 25%. Сокращение госслужащих продолжится, —
Главной целью оптимизации в сфере культуры является повышение зарплат работникам отрасли, сообщил министр культуры Беларуси Борис Светлов.
При этом главной целью оптимизации министр культуры назвал повышение зарплат в отрасли.
— Сейчас у сотрудников сферы культуры самые низкие показатели средней заработной платы. Чтобы это положение изменить, проводится в том числе оптимизация. Необходимо избавляться от балласта, который представляют собой невостребованные сооружения и учреждения, — говорил Светлов.
Вспоминаются и цитаты Бориса Светлова о том, что культура должна стать индустрией,
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