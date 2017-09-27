Видеоблогер, попавший в список невъездных. Чем запомнился уже бывший ректор БГУ Сергей Абламейко

Сегодня Александр Лукашенко назначил Андрея Короля ректором Белорусского государственного университета. До этого главный университет страны почти девять лет возглавлял Сергей Абламейко. В первые годы на новой должности активно общался со СМИ, не раз участвовал в видео-эфирах TUT.BY, проводил онлайн-конференции и даже отвечал на вопросы студентов и абитуриентов, которые те задавали ему в «ВКонтакте». Он стал первым ректором БГУ, который вел личный видео блог. В 2016-м в вузе ввели платные пересдачи, активисты движения «#студентыпротив» требовали личной встречи с Абламейко, но в назначенный день ректор на разговор так и не вышел. О том, чем заполнился самый мобильный ректор БГУ, в материале TUT.BY.

БГУ поднялся в международных рейтингах

За время ректорской работы Сергея Абламейко БГУ заключил немало договоров о сотрудничестве с другими университетами мира. Среди них вузы Японии и Вьетнама , Ирана , Кубы , Китая .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Главнй университет страны значительно поднялся в международных рейтингах вузов. Так, в июне 2017-го Британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало очередной рейтинг лучших 800 университетов мира QS World University Rankings 2017/18. БГУ поднялся в нем на 20 позиций и занял 334-е место в мире. И это из более чем 30 000 вузов. Пока что данная позиция является самой высокой за всю историю участия белорусского университета в международных рейтингах.

В 2011-м БГУ находится в группе с 501 по 550 позицию. Тогда, комментируя этот факт TUT.BY, Сергей Абламейко сказал :

— Мы ставим цель войти в топ-500, потом в топ-200, топ-100 — двигаться вперед. Это сложно. В Украине и России несколько сотен университетов, я уже не говорю об американских университетах. То, что мы вошли в тысячу, — это действительно заслуга. Конечно, лучше быть в сотне, десятке или тройке, но это нереально.

Кстати, в нынешнем списке QS World University Rankings 2017/18, находится всего два белорусских вуза. Второй из них БНТУ занимает позицию 751−800-ю.

Кроме того, проходные баллы в главный вуз страны этим летом выросли на 50−100 пунктов. Свои рекорды побил даже факультет международных отношений. Чтобы поступить на бюджет на специальности «Международное право» и «Международные отношения», нынешним абитуриентам понадобилось набрать 384 балла из 400! Это самый высокий показатель в стране.

Новый факультет и преподавание на английском

В 2015-м году БГУ стал больше на один факультет, а точнее университет. В состав главного вуза страны вошел Международный государственный экологический университет им. Сахарова присоединили к БГУ. С 1 сентября 2015 года он стал называться Белорусский государственным экологическим институтом имени Сахарова.

В октябре 2016-го, рассказывая о нововведениях корреспонденту «СБ», Сергей Абламейко отметил , что некоторые специальности в вузы стали преподавать по-английски.

— С недавнего времени на английском языке преподаются специальности «Бизнес-администрирование», «История международных отношений» и отдельные дисциплины на географическом, физическом, биологическом, историческом и филологическом факультетах, — перечислил он.

Кстати, осенью 2012-го факультет международных отношений переехал в новое стеклянное здание на Привокзальной площади. 1 сентября на открытии нового здания побывал Александр Лукашенко.

Платные пересдачи и протесты студентов

12 ноября 2015 года Сергей Абламейко подписал положение о платных пересдачах. С января 2016-го на повторных зачетах, экзаменах и курсовых у студентов стали требовать не только знания, но и квиток об оплате. Идея оказалась не всем по душе. В соцсети «ВКонтакте» возникла группа «#студентыпротив», активисты которой собрали более 2500 подписей, передали их в ректорат, а копию направили в министерство образования. В начале декабря активисты планировали провести в Минске марш студентов, к которому, по их прогнозам должно было присоединиться от 300 до 500 человек.



Во время акции. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За день до это на сайте БГУ появилась информация о том, что руководство БГУ пригласило всех студентов на открытый диалог с ректором. Так совпало, что разговор должен был состояться в то же время, что и акция недовольных нововведениями студентов. Однако «из-за возможных провокаций» в последний момент университет отменил аудиенцию.



Ковер, который вынесли студенты во время марша против платных пересдач. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В итоге марш состоялся . На него пришло около 30−50 человек. Они колонной проследовали к ректорату, потом к главному корпусу БГУ, у входа в который расстелили ковер и стали выкрикивать: «Ректор выходи!». На участников акции составили несколько протоколов, однако никто никого не задерживал. Через какое-то время протестующие разошлись, информацию о случившемся убрали с сайта вуза, пересдачи остались платными, администрация объяснила почему это законно.

Достижения и список невъездных

За годы работы в БГУ Сергей Абламейко стал первым белорусским ученым, которого избрали действительным членом Европейской академии, почетным профессором МГУ , а также вице-президентом Евразийской ассоциации университетов. Случались за это время в его биографии и менее приятные моменты. Так, после президентских выборов 2010 года Сергей Абламейко попал в список белорусских чиновников, невъездных на территорию ЕС. До этого в своем видеоблоге на официальном сайте БГУ он сообщил , что студенты университета не будут отчисляться за участие в несанкционированном митинге 19 декабря в Минске, но они будут наказаны за нарушение правил внутреннего распорядка вуза.





Летом 2015-го из черного списка ЕС были исключены 26 белорусских чиновников, в том числе и Сергей Абламейко.

Технологии и видеоблог

Сергея Абламейко по праву можно назвать самым мобильным ректором БГУ. В ночь с 4 на 5 июня 2013 года БГУ впервые провел прямой сеанс радиосвязи с российскими членами экипажа Международной космической станции. Кроме официальных лиц в диалоге участвовали и студенты, которые также могли задать свои вопросы космонавтам.



Космонавты, с которыми БГУ выходили на радиосвязь. Карен Найберг слева, Федор Юрчихин в центре, Лука Пармитано справа. Фото: Reuters via TUT.BY

В январе 2011-го на сайте университета он завел личный видеоблог . В первой видеозаписи, которая появилась 19 января глава университета прокомментировал подписанный президентом Кодекс об образовании, повышение платы за обучение и пообещал, что из БГУ не будут отчислять студентов за участие в акции протеста 19 декабря.

В 2014-м на волне борьбы с синтетическими психотропами Сергей Абламейко опубликовал видеообращение, где призвал всех студентов и коллег сообщать о случаях употребления и распространения наркотиков. Глава университета напомнил о трагической смерти первокурсницы БГУ, которая умерла от передозировки после употребления так называемой «марки».