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Президент назначил нового ректора БГУ и трех руководителей вузов

28.09.2017 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Короля на должность ректора Белорусского государственного университета, передает БЕЛТА.

До настоящего времени Андрей Король работал в должности ректора Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Ему 45 лет.

Глава государства также согласовал назначение Сергея Харитончика ректором Белорусского национального технического университета, Дениса Дука — ректором Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, Максима Киркора — ректором Могилевского государственного университета продовольствия.

 
 
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До настоящего времени Андрей Король работал в должности ректора Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Ему 45 лет.

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