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Около белорусско-литовской границы гродненские пограничники задержали гражданина России

28.09.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 26 сентября местные жители заметили неизвестного около дач в Гродненском районе. При проверке этой информации пограничники в трехсот метрах от белорусско-литовской границы задержали гражданина Российской Федерации. 54-летний мужчина объяснил пограничникам, что хотел перейти границу и попасть в Европу, сообщается на сайте Госпогранкомитета.


В Литву, как заявил россиянин, он направлялся в поисках лучших условий жизни, а также для встречи с братом, который живет в Германии.

При себе у нелегального мигранта был мобильный телефон, личные вещи, 200 евро и 100 белорусских рублей.

В отношении россиянина начат административный процесс по статьям «незаконное пересечение госграницы» и «нарушение пограничного режима». Ему грозит крупный штраф и депортация из страны с запретом въезда на срок до пяти лет.

 
 
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В трехсот метрах от белорусско-литовской границы задержали гражданина Российской Федерации. 54-летний мужчина объяснил пограничникам, что хотел перейти границу и...

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