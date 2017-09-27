Строители похитили со склада ТЦ в Минске кожаные кресла и тумбочки на 44 тысячи рублей

В Минске двое строителей украли дорогостоящую мебель со склада торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома .



Фото: guvd.gov.by

Двое мужчин 30 и 32 лет работали на стройке торгового центра. В один из рабочих дней они осмотрели здание, нашли склад и вскрыли его. Там хранилась дорогостоящая мебель.

Ночью мужчины вернулись на склад и похитили кожаные кресла и деревянные тумбочки на сумму 44 000 рублей. Краденую мебель они отвезли к своему знакомому и спрятали в подвале.



Фото: guvd.gov.by ​

После заявления в милицию и осмотра места происшествия эксперты комитета судебных экспертиз изъяли следы рук, обуви и биологические следы, назначили ряд экспертиз. После этого удалось выяснить, кто совершил преступление. Как сообщается, эти строители и раньше привлекались к уголовной ответственности.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Фото: guvd.gov.by