“Тунеядский декрет” переписали

Декрет №3 полностью переписали, изменив не только его название, но и смысл. Власти обещают, что он будет направлен на трудоустройство безработных.

Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании на тему либерализации бизнеса, Декрет №3 претерпевает коренную реконструкцию.

“Изменяется не только смысл декрета, но даже его название, - сказал Валерий Ковальков. - Планируется, что он будет называться "По содействию занятости" и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место”, - отметил чиновник.

Ковальков также рассказ, что при регистрации в налоговой и выплате сбора, с гражданина будет снята обязанность доказательства своего участия или неучастия в экономике, он также не должен будет платить взнос в ФСЗН, будет нужна выплата только единого налога.

“По действующему декрету №3 те лица, которые самозаняты деятельностью, занимаются деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога (в налоговом кодексе сейчас обозначены 18 видов деятельности) не признаются плательщиками сбора на финансирование государственных расходов. Указ №337 не устанавливает новопорядка - он расширяет виды деятельности. Соответственно, на тех лиц, которые будут заниматься штукатурными, малярными работами, пошивом одежды, такие же условия будут распространяться. Уплатил налог, заявил, что ты занимаешься деятельностью, соответственно ни о какой уплате сбора уже речи быть не может”, - отметила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.

После этого Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, но готовы дать «тунеядцам» отсрочку по выплате сбора, который по приказу президента на протяжении года взимать не будут.