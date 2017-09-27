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Родственники опознали девушку, тело которой нашли у вокзала в Минске

28.09.2017 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Личность девушки, тело которой было найдено 25 августа недалеко от ж/д вокзала в Минске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.


Рисунок предоставлен поисковым отрядом "Ангел"

«Личность девушки, обнаруженной около „Дружной“ сегодня установлена. Это жительница Минской района, 1987 года рождения. Проведена процедура опознания родственниками», — рассказали в Следственном комитете.

В СК также выразили признательность тем, кто помог в установлении личности.

«Мне бы хотелось выразить признательность всем, кто помог нам в этой работе. Отдельная благодарность порталу TUT.BY и поисково-спасательному отряду „Ангел“, УГКСЭ по Минску. Очень важно, когда совместными усилиями достигаем результата», — добавила Юлия Гончарова.

Напомним, 25 августа недалеко от ж/д вокзала в Минске было найдено тело девушки. Она умерла от переохлаждения. Ее тело в 10 метрах от рельсов под деревом заметил машинист. У погибшей не нашли каких-либо документов. 

 
Теги: Минск
 
 
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"Это жительница Минской района, 1987 года рождения. Проведена процедура опознания родственниками", - рассказали в Следственном комитете.

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