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Родственники опознали девушку, тело которой нашли у вокзала в Минске
28.09.2017 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Личность девушки, тело которой было найдено 25 августа недалеко от ж/д вокзала в Минске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
«Личность девушки, обнаруженной около „Дружной“ сегодня установлена. Это жительница Минской района, 1987 года рождения. Проведена процедура опознания родственниками», — рассказали в Следственном комитете.
В СК также выразили признательность тем, кто помог в установлении личности.
«Мне бы хотелось выразить признательность всем, кто помог нам в этой работе. Отдельная благодарность порталу TUT.BY и поисково-спасательному отряду „Ангел“, УГКСЭ по Минску. Очень важно, когда совместными усилиями достигаем результата», — добавила Юлия Гончарова.
Напомним, 25 августа недалеко от ж/д вокзала в Минске было найдено тело девушки. Она умерла
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"Это жительница Минской района, 1987 года рождения. Проведена процедура опознания родственниками", - рассказали в Следственном комитете.
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