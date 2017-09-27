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"Надо, чтобы учащемуся было проще". Министр объяснил, как будет меняться система образования

28.09.2017 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусскую систему образования ждут перемены, но «они не будут революционными настолько, чтобы система зашаталась». Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что о том, какие реформы могут ожидать систему образования Игорь Карпенко рассказал на республиканском педсовете в августе этого года. Среди предложений были переход на обязательное общее среднее образование, изменение критериев отбора в гимназии, совершенствование правил приема в вузы (на некоторые специальности при поступлении могут ввести собеседования, дополнительные внутренние экзамены). Также в качестве выпускного экзамена за 11 классов предлагается проводить комплексный общеобразовательный тест.

— Мы должны развивать систему и идти в ногу со временем. Если мы говорим об общеобразовательном тесте по итогам общей средней школы, то мы должны понимать, что мы хотим сделать и для чего мы это делаем. Потому что экзамен за общую среднюю школу по своей форме и содержанию должен соответствовать вступительным экзаменам в вуз, в средние специальные учебные заведения. Давайте не будем изобратеть велосипед. В Советское время, если мы писали школьное сочинение, то соотвественно знали, что и в вузе при поступлении будем писать сочинение. Тут же все наоборот: мы пишем изложение, а в итоге приходим и сдаем тест. Пэтому мы говорим о том, что надо эту форму сопоставить, чтобы это была преемственность определенная, чтобы учащемуся было проще, — ответил министр образования Игорь Карпенко на вопрос корреспондента TUT.BY перед торжественной частью республиканского конкурса профмастерства «Учитель года-2017».

По поводу поступления в гимназии после 4 класса министр заметил, что «выбор после 4 класса гимназического направления — это неосознанный выбор ребенка».

— Мы говорим о том, что этот выбор должен соприкасаться с выбором будущей профессии. Конечно, после 4 класса ребенок об этом еще не задумывается. Наверное, все-таки этот повышенный уровень и выбор профессионального направления должен определятся в более старшей школе, после окончания базовой школы. Как это будет? Мы с учителями все эти вопросы обсудим и примем соответствующие нормативные документы. Они принимаются открыто, проходят определенную экспертизу, согласование со всеми министерствами и ведомствами.

По словам министра, перед тем, как в системе образования произойдут какие-то перемены, «формализуют концептуальные подходы, которые обсуждали на педсовете».

— В течение сентября дорабатываем их с учетом мнения регионов. К середине октября мы примем решение и коллегией утвердим концептуальные подходы. Тогда у нас появится дорожная карта, по которой мы будем двигаться в плане развития системы образования.

Игорь Карпенко уверен, что «наша система образование имела и будет иметь свое собственное лицо».

— Мы анализируем все системы образования, но вместе с тем мы должны иметь свой национальный колорит, свои традиции и занимать достойное место в мировом образовательном пространстве.

 
 
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Белорусскую систему образования ждут определенные перемены, но "они не будут революционными настолько, чтобы система зашаталась". Об этом журналистам рассказал...

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