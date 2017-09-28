|
СК: установлена личность девушки, которая погибла на "Дружной"
28.09.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Следователи установили личность девушки, которая была обнаружена мертвой возле железнодорожных путей в районе улицы Могилевской 25 августа 2017 года, сообщили в СК.
Более месяца следственный комитет устанавливал личность погибшей девушки.
"Личность девушки, обнаруженной около "Дружной", сегодня установлена", — сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.
По ее словам, это жительница Минского района, 1987 года рождения.
"Уже проведена процедура опознания тела родственниками погибшей", — сказала собеседник Sputnik.
Как ранее сообщало агентство, у женщины, тело которой было обнаружено возле станции "Дружная" в Минске, не было ни документов, ни мобильного. Эксперты установили, что ее гибель не носила криминального характера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственники провели процедуру опознания погибшей жительницы Минского района, более месяца не могли найти того, кто мог бы установить ее личность.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии