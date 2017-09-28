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СК: установлена личность девушки, которая погибла на "Дружной"

28.09.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Следователи установили личность девушки, которая была обнаружена мертвой возле железнодорожных путей в районе улицы Могилевской 25 августа 2017 года, сообщили в СК.

Более месяца следственный комитет устанавливал личность погибшей девушки.

"Личность девушки, обнаруженной около "Дружной", сегодня установлена", — сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По ее словам, это жительница Минского района, 1987 года рождения.

"Уже проведена процедура опознания тела родственниками погибшей", — сказала собеседник Sputnik.

Как ранее сообщало агентство, у женщины, тело которой было обнаружено возле станции "Дружная" в Минске, не было ни документов, ни мобильного. Эксперты установили, что ее гибель не носила криминального характера.

 
Теги: Минск
 
 
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Родственники провели процедуру опознания погибшей жительницы Минского района, более месяца не могли найти того, кто мог бы установить ее личность.

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