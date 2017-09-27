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Учителем года стала преподаватель белорусского языка и литературы

28.09.2017 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Учителем года стала преподаватель белорусского языка и литературы Светлана Румянцева. Она работает в Боровухской школе № 15 Новополоцка.


Фото: Наталья Костюкевич, TUT.BY

— Эмоцыі проста перапаўняюць мяне. Усе фіналісты вельмі дастойныя людзі, творчыя, таленавітыя, сапраўдныя майстры сваёй справы. Эмоцыі зараз самыя разнастайныя. Гэта і хваляванне, і радасць, і, як я сказала на сцэне, адказнасць перад калегамі, вучнямі і бацькамі. Гэта гонар для мяне і сістэмы адукацыі Віцебскай вобласці, і ўсёй нашай рэспублікі, — сказала лучший педагог страны этого года.

Светлана Румянцева заметила, что для нее победа — это подтверждение того, что она делает нужное дело. Ее мама преподавала в школе математику, сестры тоже учительницы — химии, биологии и географии, дочь учится на пятом курсе и мечтает стать учителем английского языка.

Педагог года на протяжении всей профессиональной жизни, а это 24 года, работает в Боровухской средней школе № 15 Новополоцка.

— Побач са мной мае сябры, калегі, без якіх не было бы гэтай перамогі. Я шчыра ўдзячная ім, так як адзін чалавек у полі не воін. А толькі дружная каманда супрацоўнікаў, калектыву прывялі мяне да перамогі.

Самыми сложным испытанием для Светланы Румянцевой во время конкурса профессионального мастерства было психолого-педагогическое тестирование.

— Напэўна, сіндром выдатніцы сказваўся ў тым, што не на ўсе пытанні я змагла адказаць. І потым вельмі доўга вечарам і на наступны дзень яшчэ праводзіла рэфлексію наконт таго, што мне шмат чаму яшчэ трэба вучыцца.

Учитель года рассказала, что в прошлом году среди ее выпускников шесть человек выбрали профессию педагога. Сейчас она видит свою задачу как учителя в том, чтобы привить любовь к работе учителя сегодняшним своим ученикам.

 
 
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Учителем года стала преподаватель белорусского языка и литературы Светлана Румянцева. Она работает в Боровухской школе № 15 Новополоцка.

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