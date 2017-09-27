Новое здание подстанции скорой появится на улице Суворова, рядом с заводом «Цветотрон», пишет газета «Брестский вестник».



Фото: Брестский вестник

В юго-западных микрорайонах Бреста живет около 100 тысяч человек, и эта часть города стремительно развивается — новые дома заселяют молодые семьи с детьми.

— Юго-западные микрорайоны довольно большие, и поскольку нашего подразделения там нет, мы не всегда успеваем уложиться в действующие нормативы быстрейшего доезда, — рассказала заместитель заведующего филиалом Ирина Савчук. — В новое здание планируем перевести 10−12 бригад. Там будет все: и своя стерилизационная (сегодня весь материал стерилизуем по договорам в других медучреждениях), и система для обезвреживания медицинских отходов «Медисота» (за дезинфекцию использованных шприцев, перчаток, ваты теперь не придется платить), и специальный блок для заправки кислородных баллонов, и комнаты отдыха для сотрудников. А главное — появится теплый гараж.

Сейчас в ожидании вызовов машины стоят под открытым небом, и в зимнюю стужу медикаменты, которые необходимо хранить при определенной температуре, так же, как и аппаратуру, медики вынуждены постоянно переносить из салона автомобиля в помещение и обратно.

По столичному образцу

Как будет выглядеть новое здание станции скорой помощи, рассказали в «Брестоблсельстрое», генподрядчике стройки. Так, рабочим пришлось основательно потрудиться уже на подготовительном этапе, чтобы бывшую площадку по переработке железобетонных отходов с горами мусора и котлованами глубиной в несколько метров превратить в приличное место для создания нового объекта.

А главной неожиданностью были не указанные на чертежах раскопанные коммуникации — кабели и трубы разных диаметров, принадлежащие, очевидно, некогда работавшему на военно-промышленный комплекс СССР «Цветотрону». Документация на них в свое время была настолько засекречена, что сегодня попытки ее разыскать успехом не увенчались. Поэтому траншеи строители копали крайне аккуратно, действуя, как археологи на полевых исследованиях.

За основу было взято современное здание подстанции скорой медицинской помощи Минска, которое не только устраивает медиков с функциональной точки зрения, но и очень симпатично выглядит. В трехэтажное здание каркасного типа с улицы Пушкинской переедет администрация станции скорой помощи. К основному строению будет примыкать обшитый по периметру сэндвич-панелями гараж на 12 машин.

На первом этаже появятся раздевалка, комната диспетчеров, стерилизационная, будет отдельное помещение для оказания помощи обратившимся непосредственно сюда пациентам. На втором этаже предусмотрены кабинеты администрации, медперсонала и водителей, столовая, душевые, санузел. Овальную часть третьего этажа займет конференц-зал для учебы и разных мероприятий.