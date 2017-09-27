Страховая компания готова оплатить перевозку тела белоруса, убитого в Турции

«Белкоопстрах» согласен оплатить перевозку тела белоруса, убитого в Турции. Такую информацию TUT.BY подтвердили в Белорусской ассоциации страховщиков.



Фото с сайта tripadvisor.ru

Бармен в турецком отеле зарезал туриста из Бреста. Инцидент произошел вечером 23 сентября. Вдова убитого ранее рассказывала , что белорусская страховая компания отказывается проплачивать перевозку тела на родину, ссылаясь на необходимость двухмесячной экспертизы.

Генеральный директор «Белорусской ассоциации страховщиков» Ирина Мерзлякова сегодня сообщила TUT.BY, что «Белкоопстрах» готов перевезти тело.

— Та первая информация про отказ белорусской страховой компании и про два месяца экспертизы получена со слов женщины, вероятно, ей кто-то так сказал — там же есть еще посредники… Руководство «Белкоопстраха» приняло решение вывезти тело и оплатить перевозку. Несмотря на то, что это не совсем страховой случай, если следовать протоколам страхования, — рассказала Ирина Мерзлякова. — У нас негласно этически принято, что репатриация все равно осуществляется страховой компанией в таких случаях, когда человек умер. Белорусская страховая компания подтвердила валидность полиса, он действительный. Однако есть информация, что у вдовы был еще и полис украинской компании, и она выбирает их для перевозки. Это ее право, но она может принять решение работать и с белорусской компанией, если захочет.

Ирина Мерзлякова озвучила также примерную стоимость перевозки тела из Турции в Беларусь.

— Белорусская компания сообщает, что это стоит 2,5 тысячи долларов, я не знаю, откуда могла взяться цифра в 15 тысяч долларов, о которых говорили женщине.

Как быстро осуществляется сама процедура перевозки, отмечает специалист, зависит от законов страны, из которой вывозят тело.

— В некоторых странах должны провести ряд процедур, причем с участием консула. Иногда это может занимать и до двух недель. Здесь, насколько мне сказали в страховой компании, все должно пройти максимально быстро, буквально на днях, — заключила Ирина Мерзлякова.