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Страховая компания готова оплатить перевозку тела белоруса, убитого в Турции

28.09.2017 15:40 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белкоопстрах» согласен оплатить перевозку тела белоруса, убитого в Турции. Такую информацию TUT.BY подтвердили в Белорусской ассоциации страховщиков.


Фото с сайта tripadvisor.ru

Бармен в турецком отеле зарезал туриста из Бреста. Инцидент произошел вечером 23 сентября. Вдова убитого ранее рассказывала, что белорусская страховая компания отказывается проплачивать перевозку тела на родину, ссылаясь на необходимость двухмесячной экспертизы.

Генеральный директор «Белорусской ассоциации страховщиков» Ирина Мерзлякова сегодня сообщила TUT.BY, что «Белкоопстрах» готов перевезти тело.

 — Та первая информация про отказ белорусской страховой компании и про два месяца экспертизы получена со слов женщины, вероятно, ей кто-то так сказал — там же есть еще посредники… Руководство «Белкоопстраха» приняло решение вывезти тело и оплатить перевозку. Несмотря на то, что это не совсем страховой случай, если следовать протоколам страхования, — рассказала Ирина Мерзлякова. — У нас негласно этически принято, что репатриация все равно осуществляется страховой компанией в таких случаях, когда человек умер. Белорусская страховая компания подтвердила валидность полиса, он действительный. Однако есть информация, что у вдовы был еще и полис украинской компании, и она выбирает их для перевозки. Это ее право, но она может принять решение работать и с белорусской компанией, если захочет.

Ирина Мерзлякова озвучила также примерную стоимость перевозки тела из Турции в Беларусь.

— Белорусская компания сообщает, что это стоит 2,5 тысячи долларов, я не знаю, откуда могла взяться цифра в 15 тысяч долларов, о которых говорили женщине.

Как быстро осуществляется сама процедура перевозки, отмечает специалист, зависит от законов страны, из которой вывозят тело.

— В некоторых странах должны провести ряд процедур, причем с участием консула. Иногда это может занимать и до двух недель. Здесь, насколько мне сказали в страховой компании, все должно пройти максимально быстро, буквально на днях, — заключила Ирина Мерзлякова.

 
Теги: Брест
 
 
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Такую информацию TUT.BY подтвердили в Белорусской ассоциации страховщиков.

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