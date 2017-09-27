В Браславском районе могут создать безвизовую зону для иностранных туристов

Безвизовую зону для иностранных туристов могут создать в Браславском районе, сообщили на заседании в облисполкоме.

При обсуждении выполнения госпрограммы «Беларусь гостеприимная» на 2016−2020 годы в области председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский отметил, что иностранных туристов на озерах, которыми славен этот регион, могло бы быть значительно больше. Многих останавливает необходимость оформлять визы. По словам руководителя района, для европейцев, которые привыкли пересекать границы стран внутри ЕС беспрепятственно, оформление визы — обременительные хлопоты.

Присутствовавший на заседании заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной инициативу поддержал. Он добавил, что в Беларуси уже есть подобный опыт — иностранные туристы могут без оформления виз посещать Августовский канал. С просьбой открыть безвизовую зону в министерство уже обратилась Брестская область, если будет заявка от Витебской — ее тоже рассмотрят.

Главным докладчиком по вопросу был начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома Василий Захаревич. Общаясь с журналистами, он заявил, что в регионе в первом полугодии 2017 года отмечается прирост экспорта туристических услуг — на 30% к аналогичному периоду прошлого года. При этом 60% прибыли приносят здравницы и санатории.

«В прошлом году ввели в эксплуатацию санаторно-курортный комплекс „Плисса“ в Глубокском районе. Там великолепная база, достойные условия. Приезжают туристы из России, Литвы, Латвии, стран дальнего зарубежья», — сказал Василий Захаревич.

Но вместе с тем, по его мнению, санаторно-курортным учреждениям следует заниматься не только оказанием медицинских услуг, а развивать экскурсионный туризм. «Все должно быть в комплексе. К примеру, во время „Славянского базара“ в Витебске для гостей организовали автобусные экскурсии по городу. Услуга оказалась востребованной, получили хорошие отзывы», — отметил начальник управления.

Развивается в регионе и спортивный туризм. «К нам на сборы охотно приезжают россияне, проводим соревнования мирового уровня. Недавний чемпионат по гиревому спорту собрал представителей более чем 30 стран», — сообщил Василий Захаревич.

Область лидирует по развитию агроэкотуризма. Количество усадеб ежегодно прирастает — сейчас их около 620.

Начальник управления обратил внимание на то, что региону следует активно заниматься развитием туристической инфраструктуры. В районах не хватает стоянок, которые могут принимать туристические автобусы, мало информации об исторических памятниках, нет соответствующих указателей. «Над этим надо работать, как и над расширением сети кафе, мест общего пользования. В райцентрах не хватает банкоматов: если туристы приезжают в выходной день, то негде поменять валюту», — обозначил проблемы начальник управления.