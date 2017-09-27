Потребляют энергию, как утюг. В Минске появились огромные световые фигуры

Недавно в Минске появились три новые объемные световые скульптуры до 8 метров в высоту. В первые же дни композиции привлекли внимание минчан. Мы посмотрели, как выглядит световой трактор, арфа и книга, а также узнали, где подобные украшения появятся еще.





Новые композиции «Мингорсвет» установил около Национальной библиотеки, филармонии и неподалеку от стадиона «Трактор».

Главный инженер «Мингорсвета» Олег Глушенков говорит, что новые скульптуры сделали в качестве подарка к празднику города. Напомним, что подобные объемные композиции устанавливали и раньше — подарок около ГУМа, футбольный мяч у манежа, клюшка с шайбой рядом с «Минск-Ареной».

Самая большая из новых композиций — «Письменность» в виде книги Франциска Скорины с изображенной литерой «Ф» на одной странице и солнцем с полумесяцем — на другой. Высота страниц — 8,5 метра, разворот — на 12 м.





А вот самым объемным вышел трактор — шесть с половиной метров. Главный инженер предприятия говорит: выбрали именно трактор, потому что это символ основного производителя нашей страны.





— Но поставили все же не около завода. Просто у стадиона «Трактор» планируется строительство национального стадиона, и там хотят немного оживить площадку. Сейчас в парк ходят гулять люди, фотографируются, там собирается все больше минчан.





«Арфа» будет поменьше, но выглядит интереснее. У инструмента переливаются струны так, будто на ней кто-то играет.

— Директор филармонии был приятно удивлен таким подарком.









Главный инженер добавляет, что фигуры очень экономичные. Средняя нагрузка — 1,5−2 кВт на фигуру, максимальная — до 3. Сравнить это можно с потреблением электрического чайника или утюга.

Фигуры включают вечером, они работают до полуночи, а ранним утром, с 5.30, их «зажигают» еще на несколько часов.





Вскоре в центре Минска появятся еще две новые световые скульптуры — около цирка и Академии наук.





Все композиции оставят в городе навсегда.