Президент потребовал трудоустроить Ананич

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал трудоустроить экс-министра информации Лилию Ананич, об этом он сказал в четверг в ходе назначения новым главой ведомства Александра Карлюкевича.



© Sputnik / Виктор Толочко Лилию Ананич на посту министра информации сменил Александр Карлюкевич

Президент в четверг назначил новым министром информации Беларуси писателя и журналиста Карлюкевича, а также произвел ряд иных кадровых перестановок.

"Мы не можем ей предъявить какие-то чрезвычайные претензии и отстранить от должности. Мы должны четко понимать, что она будет работать на другом участке. Вы мне потом доложите, куда предлагаете ее трудоустроить", – поручил Лукашенко главе своей администрации Наталье Кочановой.

Ананич работает в государственных органах с 1992 года – трудилась в министерстве культуры и печати, позже – в Государственном комитете по печати, а с 2001 года заняла пост замминистра информации, возглавила Мининформ в 2014-м.

Новый министр информации Карлюкевич до прихода в ведомство несколько лет возглавлял газету и издательский дом "Звязда", до этого некоторое время – издательство "Литература и искусство". В разные годы он работал в "Чырвонай змене", "СБ. Беларусь Сегодня" и других изданиях.