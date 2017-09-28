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Президент потребовал трудоустроить Ананич

28.09.2017 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал трудоустроить экс-министра информации Лилию Ананич, об этом он сказал в четверг в ходе назначения новым главой ведомства Александра Карлюкевича.

Президент потребовал трудоустроить Ананич
© Sputnik / Виктор Толочко
Лилию Ананич на посту министра информации сменил Александр Карлюкевич

Президент в четверг назначил новым министром информации Беларуси писателя и журналиста Карлюкевича, а также произвел ряд иных кадровых перестановок.

"Мы не можем ей предъявить какие-то чрезвычайные претензии и отстранить от должности. Мы должны четко понимать, что она будет работать на другом участке. Вы мне потом доложите, куда предлагаете ее трудоустроить", – поручил Лукашенко главе своей администрации Наталье Кочановой.

Ананич работает в государственных органах с 1992 года – трудилась в министерстве культуры и печати, позже – в Государственном комитете по печати, а с 2001 года заняла пост замминистра информации, возглавила Мининформ в 2014-м.

Новый министр информации Карлюкевич до прихода в ведомство несколько лет возглавлял газету и издательский дом "Звязда", до этого некоторое время – издательство "Литература и искусство". В разные годы он работал в "Чырвонай змене", "СБ. Беларусь Сегодня" и других изданиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Последние 25 лет Лилия Ананич отдала государственной службе и работе в Мининформе.

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