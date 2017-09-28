Король: чем известен новый ректор БГУ?

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил 28 сентября новым ректором Белгосуниверситета 44-летнего Андрея Короля, который последние несколько лет возглавлял ГрГУ.

Биография Короля

Андрей Дмитриевич Король родился в 1972 году в Гродно. Учебу продолжил в городском университете на инженерном факультете, а после завершения вуза в 1995-м пошел преподавать в гродненской школе №5.

С 1999-го Король начал преподавать в областном филиале частного вуза — Института современных знаний, а через год стал доцентом кафедры медицинской и биологической физики гродненского медуниверситета.

Кандидатская диссертация Короля была защищена по теме "Метод эвристического диалога как средство активизации учебно-познавательной деятельности учащихся", защищал он ее в Москве. Докторскую Король защищал также в России по теме "Моделирование системы эвристического обучения на основе диалога". Диплом позже был нострифицирован ВАКом Беларуси.

С 2012 года Король возглавил кафедру педагогики ГрГУ, а через год стал ректором этого вуза. Возглавил главный университет страны Андрей Король 28 сентября 2017-го.

Как Король изменил университет

Хотя сам Король в разных интервью говорил, что является противником резких изменений в системе образования из-за ее "консервативности", в ГрГУ он успел за четыре года поменять многое.

Так, Король провел оптимизацию вуза — стало на семь кафедр меньше. Тогда же появился и новый подход к работе с профессорско-преподавательским составом: ввел табеля учета рабочего времени, чего раньше в вузе не было.

Ввел также Король и рейтинговую систему для оценки труда преподавателей: в зависимости от разных видов исполняемых работ, им присуждались разные оценки, от чего зависела их зарплата.

При Короле был принят также и кодекс о корпоративной этике в университете. Работал он активно и по увеличению присутствия вуза в интернете и социальных сетях.

На посту ректора БГУ Король сменил академика, известного в Европе математика и специалиста по космическим и информационным системам Сергея Абламейко. Где ученый продолжит свою деятельность, пока не известно.