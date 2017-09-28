Минтруда: декрет №3 обретет новый смысл и название

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Органы государственного управления продолжают работу над новой редакцией декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", после ее завершения документ претерпит глобальные изменения, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.



© Sputnik / Виктор Толочко Проект декрета "О развитии предпринимательства" лег на стол Лукашенко

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 октября представить ему обновленный декрет №3.

"Планируется, что декрет будет называться "По содействию занятости" и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место", – заявил Ковальков во время онлайн-конференции.

Он отметил, что в определенной мере декрет будет состыкован с указом №337 "О регулировании деятельности физлиц". Этим документом расширен список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве ИП. Для таких видов деятельности будет достаточно уведомить о своих планах налоговые органы и уплатить единый налог.

"Если говорить о том, кого мы будем относить к занятым в экономике и не занятым в экономике (уже такие понятия в новом декрете используются), опять же, будет зависеть от того, является ли он ремесленником или нет. Если человек зарегистрирован в налоговой, уплатил сбор, то он является занятым в экономике, никто контролировать не будет, фактически занят он в этой деятельности или нет", – сказал Ковальков.

По его словам, таким лицам будет не обязательно регистрироваться в качестве плательщиков в ФСЗН.

"Он решил заниматься неким видом деятельности, быть самозанятым, он уплачивает ставку единого налога, значит, он занят в экономике", – уточнил Ковальков.

Со своей стороны заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции пояснила, что лица, которые самостоятельно занимаются деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога, не будут признаваться плательщиками сбора на финансирование государственных расходов.

"Это учтено в декрете № 3. Указ № 337 расширяет виды деятельности, он не устанавливает новопорядка, он расширяет виды деятельности, соответственно, на тех лиц, которые будут заниматься штукатурными, малярными работами, пошивом одежды, на них точно такие же условия будут распространяться. Уплатил налог, заявил, что ты занимаешься деятельностью, соответственно ни о какой уплате сбора уже речи быть не может", – сказала замминистра.