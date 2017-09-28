Юмор Sputnik оценили на фестивале в Казани

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Новостная программа "Парановости" русскоязычного радио Sputnik признана лучшей информационной программой на конкурсе фестиваля "Радио без границ", который проходит с 27 по 29 сентября в Казани.

Международный фестиваль "Радио без границ", организатором которого выступает Российская Академия Радио — важное событие в радио-отрасли. Фестиваль проводится целью обмена опытом и обсуждения актуальных профессиональных вопросов представителями ведущих радиокомпаний России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Выступая на фестивале, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik Алексей Орлов рассказал о том, что в обществе складывается определенная усталость от предлагаемого большинством СМИ новостного контента. Причем в разных регионах России и странах СНГ степень этой усталости разная. На радио Sputnik придумали форматы, которые позволяют сделать звучание серьезных материалов легче, в том числе за счет интеграции в них элементов юмора. Такой шаг позволил не растерять "уставшую" от новостей аудиторию и привлечь новых слушателей, сохранив при этом формат и репутацию радиостанции.

Радио Sputnik (входит в состав МИА "Россия сегодня") разделил первое место с региональной радиостанцией Спутник FM из Уфы.

"Разговорные радиостанции находятся в тени музыкальных: их меньше, меньше и их аудитория. Но новостная радиостанция — это нескучно, и серьезный контент также может быть увлекательным. Это показывает и рост внимания аудитории к talk радио, и то, что подкастов в жанре "обсудить здесь и сейчас" становится только больше. Чтобы быть заметными, не терять, а наращивать аудиторию, мы постоянно находимся в поиске. Добавив улыбку в наши новости, мы стали заметнее для слушателя. Сегодняшняя победа в конкурсе радиопроектов еще один показатель того, что наш эксперимент удался",- отметил Алексей Орлов.

Радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня" — информационно-аналитическая радиостанция с круглосуточным вещанием: новости и эксклюзивные интервью, авторские программы по вопросам политики и экономики в России и за рубежом, мнения экспертов по наиболее актуальным темам, аналитические комментарии к событиям. Русскоязычное радио Sputnik победитель в номинации "Лучшая новостная радиостанция" в третьей Всероссийской премии в области радиовещания RADIO STATION AWARDS. В настоящее время вещает на современных цифровых платформах и доступно в FM-диапазоне и в сети интернет.

Радио Sputnik выступает главным радиопартнером мероприятия, МИА "Россия сегодня" — информационным партнером.