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Гомельчане запустили сайт с видами города и окрестностей с высоты

28.09.2017 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Интернет-ресурс позволяет рассмотреть областной центр и часть пригорода с внушительной высоты с нескольких различных точек. Первые съемки для составления подробной фотокарты Гомеля начались еще летом 2013 года.


На сайте представлено специальное меню, которое позволяет выбрать и остановиться на конкретном интересующем районе или объекте. Например, гомельском аэропорте или футбольном стадионе.


Среди прочего у сайта есть функция виртуальной реальности. И при наличии специальных очков обычную навигацию посредством компьютерной мыши можно заменить на более увлекательный процесс.


 
Теги: Гомель
 
 
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Первые съемки для составления подробной фотокарты Гомеля начались еще летом 2013 года.

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