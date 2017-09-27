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Гомельчане запустили сайт с видами города и окрестностей с высоты
28.09.2017 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Интернет-ресурс
На сайте представлено специальное меню, которое позволяет выбрать и остановиться на конкретном интересующем районе или объекте. Например, гомельском аэропорте или футбольном стадионе.
Среди прочего у сайта есть функция виртуальной реальности. И при наличии специальных очков обычную навигацию посредством компьютерной мыши можно заменить на более увлекательный процесс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые съемки для составления подробной фотокарты Гомеля начались еще летом 2013 года.
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