Гомельчане запустили сайт с видами города и окрестностей с высоты

Интернет-ресурс позволяет рассмотреть областной центр и часть пригорода с внушительной высоты с нескольких различных точек. Первые съемки для составления подробной фотокарты Гомеля начались еще летом 2013 года.





На сайте представлено специальное меню, которое позволяет выбрать и остановиться на конкретном интересующем районе или объекте. Например, гомельском аэропорте или футбольном стадионе.





Среди прочего у сайта есть функция виртуальной реальности. И при наличии специальных очков обычную навигацию посредством компьютерной мыши можно заменить на более увлекательный процесс.



